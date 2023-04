Mbappe uderza w swój klub. "To nie jest Kylian Saint-Germain"

Kylian Mbappe nie zagrał do końca finału Pucharu Francji. Już w 31. minucie Francuz został brutalnie sfaulowany przez zawodnika St. Etienne Loica Perrina, który został ukarany czerwoną kartką. Mbappe natomiast ze łzami w oczach zszedł z boiska. PSG pokonało St. Etienne 1:0.

Piłkarze Paris Saint-Germain przygotowują się do wznowienia rozgrywek Ligi Mistrzów oraz finału Pucharu Francji. W treningu wzięły udział największe gwiazdy zespołu, w tym m.in. Neymar czy Kylian Mbappe.

W środę paryski klub ruszył z kampanią marketingową, w której zachęca kibiców do przedłużania karnetów na sezon 2023/24. W klubie uznano, że na sympatyków zadziała magia ikony PSG. Postanowiono więc w materiale wykorzystać postać Mbappe. Francuz opowiada w nim o klubie i jego kibicach.

"Parc des Princes daje wiele rzeczy. Być paryżaninem to być dumnym z tego, co reprezentujemy, dumnym z tego, że jesteśmy ambitni. Nigdy nie zapominaj, skąd pochodzisz" - pada z ust 24-latka.

Mbappe: nie zgadzam się

Kibicom ta forma mogła się spodobać, ale nie kapitanowi reprezentacji Francji, który przyznał, że nie był świadomy, iż nagrywany przez niego wywiad będzie częścią zaplanowanej akcji.

"Właśnie obejrzałem kampanię klubu dotyczącą sprzedaży biletów sezonowych klubu na sezon 2023/24. W żadnym momencie nie zostałem o tym poinformowany... Wyglądało to na zwykły wywiad podczas klubowego dnia marketingowego" - napisał w czwartek na swoim Instagramie Mbappe.

"Nie zgadzam się na publikację tego filmu. Właśnie dlatego walczę o indywidualne prawa do wizerunku. PSG to wspaniały klub i wspaniała rodzina, ale na pewno nie jest to Kylian Saint-Germain" - można przeczytać dalej.

Źródło: Instagram/Kylian Mbappe Cały wpis Mbappe

Nie pierwszy raz

To, że Mbappe lubi chadzać własnymi ścieżkami, wiadomo nie od dziś. Dotyczy to nie tylko klubu, ale i reprezentacji. We wrześniu ubiegłego roku zapowiedział, że nie weźmie udziału w sesji zdjęciowej reprezentacji przed mistrzostwami świata w Katarze, ponieważ francuska federacja nie zmieniła układu zbiorowego regulującego prawa wizerunkowe drużyny narodowej przed mundialem.

Reprezentantom miały towarzyszyć takie logotypy jak Coca-Cola, KFC oraz Uber Eats, z którymi francuska federacja (FFF) ma podpisane kontrakty. Mbappe nie zgodził się wykorzystywać swojego wizerunku do promocji niezdrowego trybu życia i zdecydował się nie brać udziału w takim przedsięwzięciu. Messi wygwizdany, atmosfera w Paryżu gęstnieje PSG w kryzysie.... czytaj dalej »

Zmiana stanowiska federacji nastąpiła dopiero po rozmowach z udziałem starszych graczy, ówczesnego prezydenta francuskiej federacji Noela Le Graeta, trenera Didiera Deschampsa i menedżera marketingu. Dzień później piłkarz wziął już udział w aktywnościach marketingowych.

Nosi się z odejściem?

Gdy latem ubiegłego roku francuski snajper podpisywał nowy, lukratywny kontrakt z PSG, głośno mówiło się o jego żądaniach związanych z samodzielnym zarządzaniem prawami do wizerunku. Jego czwartkowy wpis niektórzy mogą uznać też jako chęć opuszczenia Parku Książąt po bieżącym sezonie.

Paryżanie znowu mogą spisać go na straty. Już na początku marca odpadli - drugi rok z rzędu w 1/8 finału i piąty raz w ciągu ostatnich siedmiu lat - z Ligi Mistrzów. Wprawdzie ciągle są liderami Ligue 1 (z sześciopunktową przewagą nad Lens), ale ostatnie porażki na własnym stadionie - z Olympique Lyon (0:1), a wcześniej z Rennes (0:2), powodują, że sytuacja w klubie jest napięta. Ponadto ciągle wygwizdywany przez kibiców jest Leo Messi.