Piękny gest tureckich kibiców. Wyjątkowe podziękowania za pomoc, także dla Polski

WIĘCEJ O SYTUACJI W TURCJI>>>>>

Kolejny turecki klub wycofał się z rozgrywek na skutek trzęsienia ziemi Piłkarski klub... czytaj dalej » Bilans ofiar rośnie z każdym dniem. Szacuje się, że w Turcji i Syrii zmarło łącznie ponad 41 tysięcy osób, ale mnóstwo ludzi znajduje się nadal pod gruzami. Ich szanse na przeżycie maleją z każdą kolejną godziną, jednak oddziały ratunkowe robią wszystko, co w ich mocy, by wygrać wyścig z czasem.

O ich postawie i poświęceniu pamiętają kibice Trabzonsporu, których oprawa z meczu Ligi Konferencji z FC Basel (1:0) obiegła cały świat.

Flaga Polski i pies Proteo

Transparent zaprezentowany przez fanów na Medical Park Stadium w Trabzonie przedstawia ratownika trzymającego małe dziecko, a także psa i dłoń, w której jest turecka flaga.

Na kasku mężczyzny widoczne są barwy państw, które pomogły Turcji w tym trudnym czasie. Nie brakuje oczywiście flagi Polski. Z kolei na opasce umieszczonej na ramieniu znalazł się napis "Thank You".



Trabzonspor fans thank the emergency services after the tragic earthquake in Turkey.



@btsportfootballpic.twitter.com/PtOYFuh8md — The Athletic Football (@TheAthleticFC) February 16, 2023





Obecność psa również nie jest przypadkiem. To Proteo, meksykański pies ratowniczy, który zginął podczas szukania ocalałych.



¡GRACIAS TURQUIA!



Hoy el equipo turco Trabzonspor le hizo un Tifo a los cuerpos de rescate que han ayudado después del desvatador terremoto



En el Tifo se pudo observar a Proteo, el perro rescatista mexicano que perdió la vida buscando sobrevivientes pic.twitter.com/eI1bz5pvDH — Analistas (@SomosAnalistas_) February 16, 2023





W trakcie prezentowania oprawy kibice podnieśli tysiące tureckich flag.

Mecz 1/16 finału Ligi Konferencji zakończył się wygraną Trabzonsporu 1:0. Jedynego gola w 65. minucie strzelił Jens Stryger Larsen. Po jego trafieniu piłkarze gospodarzy podnieśli koszulkę reprezentacji Turcji.

Rewanż odbędzie się 23 lutego w Bazylei.