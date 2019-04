Kibice Realu wygwizdali Bale'a po wygranym meczu. Zidane: nie rozumiem tego

Zidane'a zapytano, jak to możliwe, że zawodnik, który czterokrotnie wygrywał Ligę Mistrzów w Madrycie, w tym strzelał ważne gole w dwóch finałach Champions League, jest tak wrogo traktowany przez własnych kibiców.

Główka pracuje. Król Benzema zapewnił triumf Realowi To nie był bardzo... czytaj dalej » - Nie wiem. Szczerze, nie rozumiem tego - odpowiedział szkoleniowiec Królewskich. Francuz posadził w niedzielę Bale’a na ławce rezerwowych w drugim meczu z rzędu. Walijczyk wszedł na boisko w drugiej połowie i zmarnował dogodną okazję, czym poirytował część publiczności na Santiago Bernabeu.

Surowe rozliczenie

Bale miał asystę przy trzecim w tym meczu golu Karima Benzemy, ale nie uchroniło go to przed surowym rozliczeniem w poniedziałkowym wydaniu dziennika sportowego "Marca".

"Intencja jest taka, by go sprzedać, ale nie ma ofert. Teraz myślą o wypożyczeniu" - twierdzi gazeta, która pod koniec ubiegłego tygodnia w trybie dokonanym informowała, że Eden Hazard zostanie piłkarzem Królewskich. Przychodzący z Chelsea Belg miałby definitywnie odebrać Bale’owi miejsce w składzie.

Odważne plany transferowe Realu. Były trener mówi o ogromnym budżecie Real Madryt... czytaj dalej » "Klub, a raczej jego prezydent, zwlekał z Bale’em. Poprzedni sezon skończył jako rezerwowy, bo grał słabo i w tym sezonie będzie tak samo. Kiedy przyjeżdża na treningi, to mówi "good morning” zamiast "buenos dias", o ile w ogóle cokolwiek powie. Problem w tym, że brak wartości sportowej Bale’a jest równoznaczny z brakiem wartości ekonomicznej. To drogi zawodnik, a jest wielu innych, którzy zarabiają poziom niżej, a dają znacznie więcej" - czytamy.

Optymizmu brak

W 2016 roku Bale podpisał nowy, obowiązujący do 2022 kontrakt, dzięki któremu stał się trzecim najlepiej zarabiającym piłkarzem na świecie. Walijczyk przeszedł do Realu Madryt z Tottenhamu w 2013 roku. Jego pobyt w Hiszpanii torpedowały częste kontuzje. W efekcie ominął 86 spotkań łącznie we wszystkich sezonach na Santiago Bernabeu. Problemem była też asymilacja z hiszpańską kulturą, co Bale’owi bardzo często wytykano.

"Klub nie patrzy z optymizmem na możliwość sprzedaży i wysłucha ofert wypożyczenia. Chcą pozbyć się zarobków Bale’a albo przynajmniej ich części oraz dołożyć opcję pierwokupu. Tak, jak to zrobiono w przypadku Jamesa Rodrigueza i Bayernu" - twierdzi "Marca".