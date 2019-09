Kibice PSG ostrzegli Neymara. "Działania nie pozostaną bez konsekwencji"

Transfer Neymara z PSG do Barcelony zakończył się fiaskiem. Brazylijczyk opuścił pierwsze spotkania w barwach paryżan, bowiem liczył na przeprowadzkę na Camp Nou. Pojawił się na zgrupowaniu kadry i tryskał humorem, nie wyglądał na kontuzjowanego, a ponoć to urazy przeszkadzały mu w ostatnich tygodniach.

Koniec wakacji dla Brazylijczyka. Neymar, w środku transferowego zamieszania, wrócił do treningów z PSG. Bardzo możliwe, że piłkarz opuści Paryż i przeniesie się do Barcelony. O Neymara stara się również Real Madryt.

Neymar dążył tego lata za wszelką cenę do wyprowadzki z Paryża. Marzył mu się powrót do Barcelony, z której dwa lata temu za rekordowe w futbole 222 mln euro został sprzedany do drużyny mistrza Francji.

Opera mydlana

Przygoda Brazylijczyka z ligą francuską nie należała jednak do szczególnie przyjemnych. Neymar szybko popadł w różne konflikty. Sytuacja eskalowała do tego stopnia, że zawodnik skonfliktował się z całym klubem. Kibice obserwowali przez media tę operę mydlaną i nie wyrobili sobie dobrego zdania o najbardziej rozpoznawalnym zawodniku PSG.

Najnowsze doniesienia sugerowały, że dyrektor sportowy poprosił Neymara o wystosowanie publicznego oświadczenia z przeprosinami, ale nic takiego nie nastąpiło. Wiele wskazuje na to, że piłkarz w końcu zagra dla paryskiej drużyny pierwszy mecz w sezonie. Fani Paris Saint Germain zrzeszeni w grupie Collectif Ultras Paris poinformowali w swoim oświadczeniu, że Brazylijczyk nie może spodziewać się miłego przywitania.

Upokorzył klub

"Pod względem umiejętności Neymar jest jednym z najlepszych zawodników swojej generacji, ale dla nas to ostatnia sprawa, która się liczy" - głosi ich komunikat wystosowany przed sobotnim meczem ze Strasbourgiem.



Notre position sur Neymar. pic.twitter.com/AsvtepFxyj — Collectif Ultras Paris (@Co_Ultras_Paris) September 13, 2019





"Zarzucamy mu to, że kilkakrotnie okazał brak szacunku naszemu klubowi, a nawet go upokorzył. Ułożył sobie katastrofalną strategię komunikacji, starając się wymusić transfer do Barcelony, jednego z naszych największych rywali w Europie. Mówiło za niego jego otoczenie, wyłączając momenty, gdy opowiadał o swoich wspomnieniach" - kibice piją w ten sposób do wywiadu, w którym Neymar za swoje najlepsze piłkarskie wspomnienie uznał odrobienie strat w dwumeczu z PSG, kiedy reprezentował jeszcze barwy Barcy.

Próby odzyskania Brazylijczyka przez kataloński klub nie były żadną tajemnicą. Mówił o tym kilkakrotnie jego prezydent Josep Maria Bartomeu.

Nie będzie miło

"Nie wystosował żadnego oświadczenia, nie wspominając o przeprosinach, a wkrótce wróci na Parc des Princes i mamy prawo być więcej niż sceptyczni, myśląc o tym, że w kolejnym sezonie będzie zakładać naszą koszulkę. Virage Auteuil, gdzie siedzą najbardziej zagorzali fani, czuje się w obowiązku pokazać mu, że wszystkie jego działania nie pozostaną bez konsekwencji".

"Z tego powodu zapraszamy wszystkich paryskich kibiców, którzy poczuli się dotknięci tym postępowaniem, aby pokazali mu, że margines błędu się wyczerpał, a droga do odkupienia będzie długa, bardzo długa. Nie jest wykluczone, że ze względu na jednego piłkarza ucierpi cały zespół" - zakomunikowali kibice.