Nie chcą już Messiego, protestowali przed domem Neymara. "Znieważające działania"

Skandowane żądania nie pozostawiały wątpliwości. Najzagorzalsi kibice domagają się odejścia całej czwórki, a także kilku innych piłkarzy.

Mają dość słabiutkiej dyspozycji prezentowanej przez zespół trenera Christophe'a Galtiera, szybkiego odpadnięcia z Ligi Mistrzów i niezadowalających wyników w Ligue 1 (którą najpewniej i tak wygrają – red.).

Sprzeciwiają się postawie największych gwiazd

Nie spodobał im się sposób, w jaki Messi potraktował klub, wyjeżdżając sobie w interesach z rodziną do Arabii Saudyjskiej bez wiedzy przełożonych, za co zresztą ukarany został zawieszeniem.

Kilkaset osób w wulgarny sposób wykrzyczało, co paryskie trybuny myślą o Argentyńczyku.

Źródło: Getty Images Protest kibiców PSG przed siedzibą klubu

Zarzucono też władzom zbytnie koncentrowanie się na biznesie i promowaniu celebrytów zamiast na sportowym rozwoju. Zaapelowane o obniżenie cen biletów i pozbycie się osób prezentujących "pasożytniczą" postawę.



Zanim dotarli do siedziby klubu, odwiedzili dom Neymara, o czym on sam poinformował w mediach społecznościowych. Przed murem posesji głośno domagano się jego odejścia.



Reakcja PSG

Paris Saint-Germain nie mogło zostawić tych działań bez reakcji. W nocy ze środy na czwartek klub wydał w tej sprawie komunikat.

"PSG stanowczo potępia niedopuszczalne, znieważające działania małej grupy osób. Niezależnie od sporów, nic nie może usprawiedliwiać takich czynów. Zawodnicy, zarząd oraz wszyscy dotknięci tymi haniebnymi zachowaniami mogą liczyć na pełne wsparcie" – napisano.



Na pięć kolejek przed końcem sezonu Ligue 1 PSG jest liderem, z przewagą pięciu punktów nad drugim Olympique Marsylia. To właśnie piłkarze OM wyeliminowali stołeczną ekipę w 1/8 finału Pucharu Francji. W tej samej fazie Ligi Mistrzów szans zespołowi Galtiera nie dał Bayern Monachium.