Protest w MLS. Kibice opuścili stadion po zachowaniu własnego piłkarza

Adam Buksa najpierw strzelił gola dla New England Revolution, a następnie pomylił się w serii rzutów karnych, przegranych przez jego zespół z New York City FC 3:5 (w regulaminowym czasie gry było 2:2). Zespół reprezentanta Polski odpadł z walki o mistrzostwo MLS.

Kapitalną bramkę zdobył Jakob Glesnes w doliczonym czasie dogrywki w meczu Philadelphia Union – New York Red Bulls. Gol Norwega wprowadził gospodarzy do ćwierćfinału play-offów w MLS.

Sprawa dotyczy Belga, który podczas poprzedniego meczu ligowego obraził rasistowsko zawodnika San Jose Earthquake Jeremy'ego Ebobisse. Incydent doprowadził do ogromnego, trwającego prawie dwadzieścia minut zamieszania. Mało brakowało, a spotkanie zostałoby całkowicie przerwane. Ekipa San Jose rozważała bowiem zejście z boiska.

Protest, jakiego jeszcze nie było. Mecz ruszy, oni wyjdą ze stadionu Takiej akcji w... czytaj dalej » Za swój komentarz belgijski zawodnik nowojorczyków został w piątek zawieszony przez władze Major League Soccer (MLS) na sześć spotkań.

Zdaniem fanów Red Bulls jest to kara zbyt łagodna. Tuż po jej ogłoszeniu trzy najpopularniejsze grupy kibicowskie klubu wydały wspólne oświadczenie, domagając się zmiany decyzji. Zachęciły przy tym wszystkich kibiców nowojorskich Byków do opuszczenia stadionu tuż po rozpoczęciu następnego spotkania ligowego, przeciwko Houston Dynamo. Domagali się również ukarania Gerharda Strubera za zbyt późne zdjęcie Vanzeira z boiska. I piłkarz, i trener zdążyli już przeprosić, ale to nie uspokoiło kibiców ani opinii publicznej.

"To jest nasze stanowisko, nie zapewnimy aktywnego wsparcia na stadionie Red Bull Arena dopóki Dante Vanzeir i Gerhard Struber nie zostaną sprawiedliwie ukarani i pociągnięci do odpowiedzialności za swoje czyny" - pisali wtedy kibice we wspólnym oświadczeniu. Zapowiedzieli również, że nie zaprzestaną protestu, dopóki ich warunki nie zostaną spełnione.

I rzeczywiście, tuż po starcie meczu przeciwko Dynamo (1:1) fani opuścili swoje miejsca, pozostawiając trybuny niemal puste.



The South Ward makes their voices known @VikingArmy_SC@EmpireSC@Torcida_96#RBNYpic.twitter.com/ABT2EuqTt7 — Jake Fenner (@jakefenner_) April 16, 2023





24-letni Vanzeir w sześciu meczach MLS zdobył dla Red Bulls jedną bramkę. To jego pierwszy sezon w tej lidze. Do USA trafił z belgijskiego Royale Union Saint-Gilloise.

Piłkarz jeszcze przed usłyszeniem kary żałował swojego zachowania i wydał w tej sprawie oświadczenie. "Zrobię wszystko, co mogę, żeby być częścią zmian, jakie muszą nastąpić w tym sporcie i na świecie. Biorę pełną odpowiedzialność za swoje czyny. Chociaż nie chciałem moim językiem nikogo skrzywdzić, wiem, że to zrobiłem. Zgadzam się na wszelkie zawieszenia, grzywny i pouczenia, jakie nałoży na mnie MLS i klub" - deklarował w mediach społecznościowych.