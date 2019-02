Były prezes Legii "niegodny podania ręki". Zaskakujący transparent w Warszawie

Legia grała z Cracovią. Minęło ledwie kilkanaście minut meczu 22. kolejki ekstraklasy, gdy zdumionym postronnym obserwatorom na kilka minut ukazał się transparent rozpostarty na całej szerokości Żylety, trybunie z najbardziej fanatycznymi kibicami mistrzów Polski.



Treść co najmniej zaskakująca: "Leśnodorski, dopuściłeś do tego, by (L)udzie uznali cię za niegodnego podania ci ręki". To parafraza słów Henryka Reymana, najwybitniejszego piłkarza Wisły w historii, legendy krakowskiego klubu.

Źródło: tvn24.pl/Szymon Jadczak Transparent na Żylecie



Legia ośmieszona. Cracovia nie wystraszyła się mistrzów Polski Legia przegrała... czytaj dalej » Reyman w przerwie meczu Wisły z Cracovią (3 maja 1925 roku), piłkarskiej świętej wojny w Polsce, rzekł do swoich kolegów: "Nikt nie wymaga od was samych zwycięstw. Czasem i przegrać przychodzi. Ale każdy ma prawo żądać od was ambitnej i nieustępliwej walki. Nie dopuśćcie do tego, aby ludzie uznali was za niegodnych podania ręki".



W ten sposób chciał zmobilizować wiślaków do lepszej gry, bo przegrywali 1:5. Udało się. Mecz skończył się remisem 5:5.

Cztery lata sukcesów

Bogusław Leśnodorski był prezesem Legii w latach 2012-2017. W czasie jego kadencji warszawski klub trzykrotnie zdobył mistrzostwo Polski, trzy razy zdobywał Puchar Polski, z powodzeniem grał w Europie - występował w fazie grupowej Ligi Mistrzów i Ligi Europy.



Ostatnio zaangażował się w pomoc Wiśle w wybrnięciu ze sportowo-organizacyjnych problemów.

Legia przegrała niedzielny mecz 0:2.