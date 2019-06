Conte między młotem a kowadłem. Turyńczycy atakują, mediolańczycy ostrzegają

Conte został oficjalnie zaprezentowany, jako trener Interu w piątek rano. Od tego czasu ponad dziesięć tysięcy sympatyków Bianconerich podpisało internetową petycję, w której domagają się usunięcia go z klubowej Galerii Sław.

Fani turyńskiego zespołu rozumieją, że trenerzy są profesjonalistami i mogą podejmować pracę w różnych klubach, nawet w ramach tej samej ligi. Nie chcą jednak pogodzić się z widokiem byłego kapitana i trenera Juve na ławce trenerskiej swojego największego rywala.

"Przypadek Conte w Interze jest czymś zupełne innym. On nie jest tylko byłym graczem Juventusu czy piłkarzem dołączającym do przeciwnej drużyny. Wielu zrobiło tak w przeszłości..." - napisał autor petycji.

Wystarczy wspomnieć tu choćby Zlatana Ibrahimovicia i Patricka Vieirę, którzy zdecydowali się przywdziać czarno-niebieskie barwy, gdy turyńczycy zostali zdegradowani do Serie B w 2006 roku po aferze calciopoli.

"Przejście do Interu nie jest profesjonalnym wyborem Conte. Byłoby nim dołączenie do Napoli, Romy, Milanu..." - przekonują sympatycy Juve.

Dlaczego więc przypadek "Nerazzurrich" jest inny? Kibice aktualnych mistrzów Włoch są zdania, że Inter wielokrotnie w przeszłości szukał sposobu na zniszczenie turyńskiego klubu, a także jego historii, którą Conte budował przez wiele lat. W trykocie Bianconerich wystąpił w 420 meczach we wszystkich rozgrywkach. Jako piłkarz pięciokrotnie zdobywał scudetto. Triumfował również w Lidze Mistrzów. Następnie odbudował potęgę Juventusu w roli szkoleniowca, prowadząc drużynę po trzy tytuły mistrzowskie. Przez lata wyrósł na legendę zespołu, dzięki czemu trafił do Galerii Sław.

Zdaniem kibiców z Turynu, Conte decydując się na pracę w Interze, nie reprezentuje już ducha "juventino" i wartości, które uosabiają inne gwiazdy upamiętnione na stadionie "Starej Damy". Jedną z nich był w przeszłości Zbigniew Boniek. Obecny prezes PZPN grał dla Juve w latach 1982-85, a następnie przeniósł się do AS Romy. W 2010 roku Polak wraz z pięćdziesięcioma innymi legendami został uhonorowany specjalną gwiazdą w ramach kampanii promocyjnej na nowym stadionie. Po kilku miesiącach władze Juventusu ugięły się jednak pod presją fanów i usunęły go z Galerii Sław. Powodem protestów miał być krytyczny stosunek do klubu po odejściu z zespołu. W piątkowej petycji kibice odnieśli się do tej sytuacji przyznając, że "Boniek bardziej zasługiwał na to wyróżnienie niż obecnie Conte".

Nie ma wątpliwości, że podejmując pracę w Interze włoski szkoleniowiec spalił za sobą wiele mostów. Teraz czeka go ogrom pracy, by zyskać przychylność publiczności w Mediolanie. Najbardziej zaangażowani kibice "Nerazzurrich" wydali w piątek specjalne oświadczenie, w którym przestrzegli nowego trenera:

"Zwyciężanie nie jest jedyną rzeczą, która się dla nas liczy. Stanowczo i zdecydowanie zwracamy uwagę, że Curva Nord na pewno nie może zapomnieć o jego czarno-białej przeszłości" - napisali w wiadomości skierowanej do szkoleniowca Interu.

Wydaje się jednak, że na początku nowej przygody fani z Mediolanu są gotowi obdarzyć go kredytem zaufania:

"Życzymy powodzenia Panie Conte, z nadzieją, że wkrótce udowodnisz, iż jesteś godny Interu, ponieważ my nie jesteśmy Juventusem" - zakończyli fani Nerazzurrich.