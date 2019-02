Kibice Chelsea kpili z trenera. "Rano zostaniesz zwolniony"

Chelsea zdecydowała się ukarać czterech kibiców zakazami stadionowymi za niecenzuralne okrzyki o charakterze rasistowskim kierowane do Raheema Sterlinga. Śledztwo w tej sprawie prowadzi również angielska policja. Do incydentu doszło podczas sobotniego meczu Chelsea - Manchester City (2:0).

W poniedziałek Chelsea zagrała lepiej niż we wspomnianym meczu z The Citizens, ale nie zmienia to faktu, że menedżer od jakiegoś czasu znajduje się na cenzurowanym, a kolejna przegrana nie poprawiła jego sytuacji. Manchester United wygrał po golach Andera Herrery oraz Paula Pogby i dzięki temu awansował do ćwierćfinału Pucharu Anglii. Tylko w pierwszej połowie gra zespołu z Londynu wyglądała przyzwoicie.

Od Sarriego coraz mocniej zaczynają odwracać się kibice, którzy podkreślili swój negatywny stosunek do Włocha w trakcie starcia z United. Przyśpiewki zaintonowane przez grupę fanów The Blues nie należały do zbyt przyjemnych.

Kibice zdają się nie tylko nie przepadać za trenerem, ale przede wszystkim mają dość stylu gry prezentowanego przez Chelsea. Gdy Sarri prowadził Napoli, włoskie media ochrzciły grę jego zespołu "Sarriball" – chodziło o szybką wymianę krótkich podań, która w pewien sposób przypominała słynną tiki-takę preferowaną przez Josepa Guardiolę. Akcje ofensywne zaczynały się już od obrońców, a w defensywie drużyna atakowała wysoko pressingiem. Najwyraźniej filozofia Sarriego nie przyjęła się w londyńskim zespole.

"Pie***yć Sarri-ball" – krzyczeli kibice, gdy The Blues przegrywali z United. "Nie wiesz, co robisz", "Rano zostaniesz zwolniony", czy utrzymane w ironicznym tonie "Sprowadźcie Mourinho" – to kolejne słowa skierowane pod adresem Włocha.

Ten jednak pozostaje niewzruszony.

- Martwi mnie wynik, nie kibice. Czy słyszałem wcześniej, by śpiewali "P****** Sarri-ball"? Nie, ale kiedyś musiał być ten pierwszy raz – powiedział na pomeczowej konferencji.

- W drugiej połowie byliśmy trochę zagubieni, ale w pierwszej graliśmy dobrze. Muszę popracować z piłkarzami, musimy poczynić postępy w ciągu kilku dni, odnaleźć w sobie większe pokłady determinacji i agresji – tłumaczył w dalszej części spotkania z dziennikarzami.

Czasu Sarri ma mało. W czwartek Chelsea zagra w Lidze Europy z Malmoe, a w niedzielę dojdzie do kolejnego spotkania z Manchesterem City – tym razem obie ekipy zmierzą się w rozgrywanym na Wembley finale Pucharu Ligi. Tymczasem szkoleniowiec nie ma pewności, jakie są jego relacje z drużyną, a zapytany o liderów w szatni potrafił wymienić tylko nazwisko Davida Luiza. Nie brakuje głosów, że były trener Napoli po jednym z tych spotkań pożegna się z posadą.

- Myślę, że piłkarze nadal są ze mną. Oczywiście nie jestem tego pewien, ale tak myślę. Nasze relacje są dobre, ale to nie jest najważniejsze. Najważniejsze są wyniki – wyznał.

- Moja posada? To nie mój problem. Nie martwię się tym. Martwiłem się, kiedy pracowałem w Serie B, nie teraz – podkreślił Sarri na koniec.