Katarscy kibice mają dość Xaviego. "Coraz większa presja"

Media: Arsenal rozmawiał z Luisem Enrique Hiszpańskie i... czytaj dalej » 20 maja 2019 roku Xavi rozegrał ostatni mecz w karierze. Zapowiedział wówczas, że chciałby zostać trenerem i najchętniej podjąłby pracę u swojego ostatniego pracodawcy. Tak też się stało – mistrz świata i dwukrotny mistrz Europy kilka dni później oficjalnie zastąpił Portugalczyka Jesualdo Ferreirę. Wówczas zapewne nie przypuszczał, że będzie tak trudno.

"Xavi out"

W ośmiu dotychczas rozegranych spotkaniach Al Sadd zdobyło 15 punktów, odnosząc pięć zwycięstw i ponosząc trzy porażki. Zespół Xaviego przegrał również w ostatniej kolejce, gdy u siebie nie sprostał Qatar SC 0:3. To właśnie po tym meczu kibice wyrazili swoje niezadowolenie względem gry i trenera.

Grupa fanów Al Sadd już w przerwie spotkania zaczęła skandować "Xavi out", domagając się tym samym zwolnienia szkoleniowca. Na ten moment wiadomo, że zarząd klubu nie myśli o zmianie na ławce trenerskiej.



XAVI OUT



The few Al-Sadd fans at the Thani bin Jassim Stadium call for the removal of their head coach as the players head to the tunnel at halftime, trailing 2-0#Qatar#QSLpic.twitter.com/jyP7shUcEO — Qatar Football Live (@QFootLive) 9 listopada 2019

"Pozycja Xaviego jest niezagrożona. Hiszpan jest bardzo szanowany za swojego zasługi na boisku. Natomiast presja robi się coraz większa, bo jego drużyna traci już 11 punktów do prowadzącego w tabeli Al Duhail" – czytamy w dzienniku "Marca".

Xavi spędził w AL Sadd cztery sezony w roli piłkarza. W tym czasie rozegrał 115 spotkań i strzelił 25 goli. W rozgrywkach 2018/2019 zespół wygrał ligę, a rok wcześniej m.in. wywalczył Puchar Kataru.