Relacja kibica z tragicznego meczu w Indonezji. "W trybunę wystrzelono gaz, wiele osób zostało zadeptanych"

Koszmar w Indonezji tragiczniejszy niż ten na Hillsborough. Druga największa liczba ofiar w historii Liczba zmarłych... czytaj dalej » Co najmniej 174 osoby zginęły, a ponad 100 odniosło obrażenia podczas zamieszek po meczu piłkarskim w mieście Malang w indonezyjskiej prowincji Jawa Wschodnia - powiadomił w niedzielę zastępca gubernatora tego regionu Emil Dardak, cytowany przez agencję Reutera.

Do sytuacji doszło po spotkaniu Arema FC z zespołem Persebaya FC.

Nie potrafili zapanować

Perspektywę wydarzeń przestawił jeden z kibiców - Gilang. Stwierdził, że do incydentu doszło, gdy siedział na trybunach pod tablicą wyników.

- Wszystko było pod kontrolą aż do końcowego gwizdka w spotkaniu. Wtedy kibice weszli na boisko, aby uścisnąć dłonie piłkarzy. Warunki na murawie wyglądały chaotycznie, organizatorzy nie potrafili zapanować nad sytuacją. Byłem na widowni i wtedy w trybuny, a nie w stronę płyty, został wystrzelony gaz łzawiący - opisał zdarzenie świadek.

Źródło: Getty Images Gaz łzawiący został wystrzelony w trybuny

To doprowadziło do paniki, ponieważ kibice czuli pieczenie oczu i duszności. Wtedy widzowie zaczęli schodzić na murawę i szarpać się między sobą, tłocząc się w korytarzu prowadzącym do wyjścia.

- Przeżyłem, bo wspiąłem się z powrotem na szczyt trybuny. Wiele osób zostało zadeptanych. Policja jest arogancka, nie potrafi wprowadzić spokoju. Jakim prawem strzelają gazem do publiczności? To nie było konieczne - dodał kibic, którego niektórzy znajomi zmarli w szpitalu.

Źródło: PAP/EPA Tragiczne w skutkach zamieszki w Indonezji

Inna perspektywa

Na podobne wyznanie zdobył się również Muhammad Rian Dwi Cahyono. Mieszkaniec z Kademangan ze smutkiem wspominał starcia pomiędzy kibicami a siłami bezpieczeństwa po meczu Aremy z Persebayą.

Rian, który również siedział na sektorze tuż pod tablicą wyników, powiedział, że zszedł na boisko wraz z innymi fanami. Po starciu ze służbami ochrony jest w szpitalu w Kanjuruhan.

- Zostaliśmy pobici, a następnie ostrzelani gazem łzawiącym - opisał zajście, wspominając jednocześnie, że został rozdzielony ze swoją dziewczyną.

Media sugerowały, że ostateczna liczba ofiar tragedii może przekroczyć 200, ale w niedzielę popołudniem polskiego czasu pojawiły się informacje, że zmarłych jest 125.