Kibic wdrapał się na klubowy autobus, Arsenal prawie spóźnił się na mecz

Przed meczem piłkarze londyńskiego klubu stacjonowali w hotelu mieszczącym się w pobliskim Preston. Nie zdążyli jeszcze wsiąść do pojazdu, gdy nagle zorientowali się, że na jego dachu siedzi mężczyzna w szaliku Blackpool.

Passa United trwa. Solskjaer wyrównał rekord legendy Manchester United... czytaj dalej » Angielskie dzienniki są niemal pewne, że wdrapał się on tam nie bez powodu. Według "Daily Mail", mógł to być jego prywatny protest wymierzony przeciwko klubowej polityce właściciela Blackpool Owena Oystona.

Potrzebny dodatkowy autobus

Jak pisze "Daily Mail", fan rozpoczął akcję już godziny przed meczem. Z auta zszedł dopiero po interwencji policji. Stał się popularny, bo obrazki sprzed hotelu błyskawicznie obiegły media społecznościowe. Filmik z nim umieścił na Instagramie m.in. piłkarz Arsenalu Alexandre Lacazzette.

Arsenal wolał nie ryzykować i w międzyczasie zorganizował sobie inny autobus. Na stadion i tak dotarł z opóźnieniem.

Sam mecz rozpoczął się jednak planowo - o 18:30. Kanonierzy nie dali gospodarzom szans, po dwóch bramkach Josepha Willcka i jednej Alexa Iwobiego pewnie wygrali.



Blackpool vs Arsenal: ”Fan on bus” could be a novel reason for a delayed kick-off pic.twitter.com/fXsatj5yge — Adam Hurrey (@FootballCliches) 5 stycznia 2019





Niskie wpływy z biletów

Kibice Blackpool od lat stoją w opozycji do Oystona, chcą zmusić go do sprzedaży klubu. Konflikt nasilił się, gdy w 2014/2015 drużyna spadła do trzeciej ligi (Ligue One), w której występuje do dziś.

Fani bojkotują jej mecze na swoim stadionie. Średnia frekwencja na siedemnastotysięcznym obiekcie wynosi w tym sezonie zaledwie 4129 kibiców na mecz.

Na sobotnie spotkanie fani Blackpool tradycyjnie zabrali ze sobą szaliki z wyszytym napisem "Oyston Out". Przybyło ich niespełna 3500. Tych z Londynu było około 5300.