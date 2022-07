Dramat na obozie treningowym Schalke 04. Zmarł wierny kibic

Schalke 04 po roku przerwy szykuje się do powrotu do Bundesligi. W zeszłym sezonie ekipa z zachodniej części Niemiec grała na zapleczu ekstraklasy, a zajmując pierwsze miejsce awansowała na najwyższy szczebel rozgrywkowy. "Nie zaplanowano udziału Lewandowskiego w prezentacji kadry Bayernu" Ważą się losy... czytaj dalej »

"Nasze myśli są z jego rodziną i przyjaciółmi"

Do nadchodzącej kampanii podopieczni Franka Kramera przygotowują się w Austrii. Niestety, już pierwsze dni treningów zostały naznaczone ogromną tragedią.

W czwartkowy poranek w pobliskim Mittersill National Park Center znaleziono bowiem ciało 50-letniego mężczyzny. Jak podał portal sport1.de, dzień wcześniej w tym miejscu Schalke 04 przedstawiło jednego ze swoich nowych sponsorów.

"Smutna wiadomość dla rodziny klubowej Schalke 04. Nasz kibic zmarł na obozie treningowym w Mittersill z niejasnych wciąż powodów. Nasze myśli są z jego rodziną i przyjaciółmi. Wyrażamy im nasze najgłębsze współczucie" - napisano w opublikowanym w mediach społecznościowych oświadczeniu.

Piłkarze oraz sztab szkoleniowy drużyny z Gelsenkirchen przed czwartkowym treningiem uczcili fana minutą ciszy.



We are devastated to report that a Schalke fan has passed away due to an unknown reason at our training camp in Mittersill. FC Schalke 04's thoughts are with his family and his friends. pic.twitter.com/lAdvXtRq5p — FC Schalke 04 (@s04_en) July 14, 2022





Schalke 04 swój pierwszy mecz w najbliższym sezonie Bundesligi rozegra w niedzielę, 7 sierpnia. Rywalem będzie FC Koeln.