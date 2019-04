Kibic wyśmiał piłkarza. Dostał szansę, by pokazać umiejętności

Kibic AS Roma Marco Nicolai mógł poczuć się jak Cengiz Under. Włoch wyśmiał wpisem na Facebooku tureckiego piłkarza po jednej z niewykorzystanych okazji w grudniowym meczu z Parmą. Rzymski klub zapewnił mu możliwość, by sprawdził się w podobnej sytuacji.

Wyśmiał, a sam nie był lepszy

Współpracująca z klubem ze Stadio Olimpico firma Hyundai postanowiła odtworzyć akcję z wyżej wymienionym sympatykiem rzymian. Otrzymał strój z własnym imieniem, zameldował się na murawie stadionu i podjął wyzwanie.



Imagine saying, ‘Even I could have scored that goal’ and getting brought to the Olimpico to prove it!



But that’s exactly what happened to Marco, thanks to @HyundaiEurope!

#ForTheFans

pic.twitter.com/nCEEqpI6nO — AS Roma English (@ASRomaEN) 11 kwietnia 2019





Miał trzy szanse, ale żadnej z nich nie wykorzystał. Najpierw poślizgnął się przed strzałem, następnie kiepsko uderzył obok prawego słupka bramki, a na koniec uderzył w kierunku drugiego słupka – również nieskutecznie. Na własnej skórze przekonał się, że łatwiej strzelać gole zza winkla klawiatury niż na murawie.

Wspomniany mecz z Parmą zakończył się wyjazdowym zwycięstwem Giallorossich 2:0. Drugiego gola w spotkaniu strzelił właśnie Cengiz Under.