Miał bęben, flagę i megafon, swoją reprezentację wspierał sam

Czwartkowy mecz w irańskiej stolicy był wyjątkowy. I wcale nie dlatego, że gospodarze rekordowo zabawili się z rywalem i przybliżyli do awansu na mistrzostwa świata, a dlatego, że mecz z wysokości trybun oglądały kobiety w imponującej liczbie prawie czterech tysięcy.

Śmierć "niebieskiej dziewczyny"

Kobiety przyniosły szczęście. 14:0 w historycznym meczu Na ten mecz... czytaj dalej » To absolutne nowum, bo w Iranie kobiety nie mogły uczestniczyć w wydarzeniach sportowych od czasu rewolucji islamskiej w 1979 roku. Tłumaczono, że należy je chronić przed "męską atmosferą" i "widokiem półnagich mężczyzn".

Na problem traktowania kobiet w tym kraju na poważnie zwrócono uwagę dopiero po tragicznym zdarzeniu z początku września. Sahar Khodayari, zwana "niebieską dziewczyną", chciała wejść na mecz przebrana za mężczyznę, ale została aresztowana. W obawie o uczciwość procesu podjęła dramatyczny krok i podpaliła się przed gmachem sądu. W wyniku obrażeń zmarła po kilku dniach.

Światowa opinia publiczna potępiła irańskie władze. Pod jej naciskiem FIFA rozpoczęła negocjacje w sprawie wpuszczenia kobiet na mecze, wysyłając do Teheranu specjalną delegację. Rozmowy poskutkowały.

Flaga, bęben i megafon

Bilety na spotkanie z Kambodżą rozchodziły się jak ciepłe bułeczki. Z sześciu tysięcy wykupionych wejściówek 2/3 trafiło do kobiet, a dosłownie garstka do kibiców przyjezdnych. Jeden z nich najwyraźniej wyszedł z założenia, że liczy się jakość, a nie ilość i na trybunach skradł show.

Mężczyzna miał do dyspozycji mnóstwo przestrzeni, bo jego rodaków próżno było szukać. I z tej przestrzeni skrzętnie skorzystał. Rozłożył gigantyczną kambodżańską flagę, wyciągnął bęben, megafon i zagrzewał idoli, ile tylko miał sił.

Goście tracili gola za golem, ale jego entuzjazm nie słabł. Dopingował aż do ostatniego gwizdka.