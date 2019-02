Angielski kibic walczy o życie. "Został uderzony i przeleciał przez barierki"

"Klub współpracuje z policją w Manchesterze i Niemczech, by uzyskać jak najwięcej informacji. Członkowie sztabu zostali w Niemczech, by wspierać rodzinę kibica, który aktualnie znajduje się w stanie krytycznym" – czytamy w oświadczeniu zamieszczonym na oficjalnej stronie The Citizens.

Oddział policji w Gelsenkirchen udzielił więcej informacji na podstawie nagrań z monitoringu. Dużo wskazuje na to, że fani City zostali zaatakowani przez kibiców Schalke – do zdarzenia doszło w sektorze gości.

"Zaraz po zakończeniu wczorajszego meczu Ligi Mistrzów na Veltins Arena około godziny 22:50 doszło do brutalnej konfrontacji między dwoma kibicami Schalke i dwoma kibicami Manchesteru City. Do zdarzenia doszło na promenadzie przed sektorem gości S1" – brzmi oświadczenie niemieckiej policji, które zostało zamieszczone przez dziennik "Manchester Evening News".

"31-letni kibic z Anglii został uderzony, po czym przeleciał przez barierki i upadł na ziemię. W wyniku upadku doznał poważnych obrażeń mózgu. Po uprzedniej interwencji służb medycznych mężczyzna został zabrany karetką do miejscowego szpitala. Obecnie istnieje poważne zagrożenie życia" – podkreślono.

Nad sprawą pracuje wydział zabójstw. Policja poszukuje świadków zdarzenia. Nie podano, czy ktoś został już zatrzymany.

Szalony mecz

Spotkanie Schalke z Manchesterem City zakończyło się zwycięstwem gości 3:2 i miało szalony przebieg. Choć gospodarze po pierwszej połowie prowadzili 2:1, a od 70. minuty grali z przewagą jednego zawodnika, to ostatecznie gole strzelone przez Leroya Sane i Raheema Sterlinga w 85. i 90. minucie zapewniły triumf ekipie Josepa Guardioli.

Tym samym The Citizens są blisko awansu do ćwierćfinału Ligi Mistrzów. Rewanż - 12 marca na Etihad.