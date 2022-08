Radomiak kontynuuje dobrą passę. Zagłębie nie potrafi grać u siebie

Początek meczu był bardzo obiecujący, bo krótko po pierwszym gwizdku sędziego po ładnej akcji na strzał z dystansu zdecydował się Filip Starzyński i zabrakło kilku centymetrów, aby piłka wpadła w samo okienko bramki. Niestety, zamiast tego wylądowała na poprzeczce.

Radomiak i Zagłębie wyczekują

Podział punktów we Wrocławiu. Widzew pokonał Wartę Śląsk Wrocław... czytaj dalej » Zaczęło się ciekawie, ale później przez długie fragmenty gry na boisku niewiele się działo. Było dużo walki w środkowej strefie, ale żadna z drużyn nie chciała zaryzykować, obie skupiały się przede wszystkim na obronie i wyczekiwały na błąd rywala.



Taki popełnił po pół godzinie gry Dawid Abramowicz. Obrońca Radomiaka czekał w polu karnym na piłkę, a zza jego pleców wyskoczył Arkadiusz Woźniak i oddał strzał z kilku metrów. Filip Majchrowicz popisał się jednak świetnym refleksem i nadal było 0:0.

Rossi trafia głową

Po zmianie stron spotkanie ożywiło się. Najpierw zaatakowało Zagłębie. Po sprytnym rozegraniu rzutu rożnego wydawało się, że piłka wpadnie do siatki, ale w ostatniej chwili sytuację uratował Mateusz Cichocki.



Kilka minut później po raz pierwszy poważniej bramce Zagłębia zagrozili goście. Leandro znalazł się sam z bramkarzem, ale Kacper Bieszczad zdołał odbić strzał z ostrego kąta kapitana Radomiaka. Znacznie lepszą okazję miał Luis Machado. Po ładnej akcji Portugalczyk uderzył z kilku metrów, ale źle trafił w piłkę i zamiast do siatki trafił w trybuny.

Źródło: PAP/EPA Thabo Cele (z lewej) z Radomiaka walczy o piłkę z Filipem Starzyńskim

Wisła nie zwalnia tempa. Kolejne zwycięstwo lidera Wisła Płock... czytaj dalej » W kolejnych fragmentach optyczną przewagę miało Zagłębie, ale groźniejszy był Radomiak. Lubinianie najbardziej niebezpieczni byli ze stałych fragmentów gry. Po jednym z nich i strąceniu piłki przez Woźniaka, gości uratował Raphael Rossi.



Brazylijczyk kilka chwil później ponownie pokazał się z dobrej strony, ale tym razem pod bramką rywali. Po dalekim wyrzucie z autu przez Abramowicza obrońcy Zagłębia nie zaatakowali piłki, co uczynił Rossi i strzałem głową dał powadzenie swojej drużynie.



Do końca pozostawał kwadrans i należał do gospodarzy. Piłkarze trenera Piotra Stokowca momentami zepchnęli rywali do głębokiej defensywy, ale brakowało im sytuacji bramkowych. Taką udało się wypracować dopiero w doliczonym czasie gry. Po dośrodkowaniu z rzutu rożnego walkę o górną piłkę wygrał Bartosz Kopacz, ale jego strzał był niecelny. Kilka chwil później arbiter gwizdnął po raz ostatni.

KGHM Zagłębie Lubin – Radomiak Radom 0:1 (0:0).



Bramka: 0:1 Raphael Rossi (76-głową).



Żółta kartka – Radomiak Radom: Mateusz Cichocki, Dawid Abramowicz, Filipe Nascimento.



Sędzia: Piotr Lasyk (Bytom). Widzów: 4908.



KGHM Zagłębie: Kacper Bieszczad - Arkadiusz Woźniak, Bartosz Kopacz, Jarosław Jach, Guram Giorbelidze (79. Mateusz Bartolewski) - Kacper Chodyna (62. Tornike Gaprindaszwili), Filip Starzyński (62. Koki Hinokio), Tomasz Makowski, Łukasz Łakomy, Cheikhou Dieng (79. Damjan Bohar) - Martin Doleżal (83. Szymon Kobusiński).



Radomiak: Filip Majchrowicz - Mateusz Grzybek, Mateusz Cichocki, Raphael Rossi, Dawid Abramowicz – Thabo Cele (90+2. Daniel Łukasik), Filipe Nascimento - Leandro (66. Lisandro Semedo), Roberto Alves, Luis Machado (80. Daniel Pik) - Maurides (80. Michał Feliks).