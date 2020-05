Czołowy piłkarz może opuścić Manchester City. "Dwa lata zawieszenia to bardzo długo"

Za dopuszczenie się "poważnych uchybień" w przestrzeganiu zasad Finansowego Fair Play, UEFA nie miała dla Manchester City litości i nałożyła karę dwóch lat zawieszenia w europejskich pucharach. Władze klubu złożyły odwołanie do Trybunału Arbitrażowego do spraw Sportu, ale przyszłość najważniejszych graczy The Citizens nie jest jasna. W grupie tej znajduje się De Bruyne.

Manchester City wykluczony z Ligi Mistrzów Manchester City... czytaj dalej » - Na razie po prostu czekam. Klub obiecał nam, że będzie się odwoływał od tej decyzji. Jestem w 100 procentach przekonany, że racja jest po naszej stronie. Ufam osobom rządzącym klubem. Dlatego spokojnie oczekuję na rozwój wypadków – powiedział Belg dziennikowi "Het Laatste Nieuws".

Z ust 28-latka padło jednak zdanie, które może wzbudzić zaniepokojenie fanów City.

- Kiedy zapadnie ostateczna decyzja, rozważę wszystkie możliwości. Dwa lata zawieszenia to bardzo długi okres. Jeśli jednak kara zostałaby skrócona do roku, jestem w stanie ją zaakceptować – dodał.

Pep odejdzie wcześniej?

Sytuacji na pewno przyglądają się w Barcelonie i Realu Madryt. Oba zespoły od dłuższego czasu zainteresowane są pozyskaniem De Bruyne’a. Jeśli kara nałożona przez UEFA na Manchester City zostałaby złagodzona, ciężko przypuszczać, by pomocnika udało się namówić na przenosiny.

- Występuję w jednej z najlepszych drużyn na świecie. Rywalizuję w Premier League, która, moim zdaniem, jest najbardziej wymagającą ligą. Bardzo mi to odpowiada – oznajmił Belg.

Kontrakt De Bruyne’a z Manchesterem City obowiązuje do zakończenia sezonu 2022/23. Rok wcześniej wygaśnie umowa Pepa Guardioli.

- Moja przyszłość nie będzie zależeć od tego, co zdecyduje Pep - przyznał 28-latek.