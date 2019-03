W Chelsea pokój. Kepa wrócił do bramki i wygrał

- Nie rozumiem tego, piłkarze też. Może to moja wina, może nie potrafię ich zmotywować. Jestem sfrustrowany, gdyż podczas meczu nie widziałem efeketów mojej pracy - powiedział menedżer Chelsea Maurizio Sarri po porażce jego zespołu z Bournemouth (0:4).

O wybryku Kepy sprzed tygodnia mówił cały piłkarski świat. Bramkarz zasłynął w trakcie finału Pucharu Ligi, kiedy w ostatniej minucie dogrywki odmówił zejścia z boiska. Trener chciał zmienić go przed rzutami karnymi, gotowy do wejścia był rezerwowy Wilfriedo Caballero, ale Kepa postawił na swoim i został na murawie. Chelsea przegrała z Manchesterem City po serii karnych. Po meczu więcej mówiło się o zachowaniu Hiszpana niż o spotkaniu.

Sarri pokazał, kto tu rządzi. Kepa na ławce Kepa Arrizabalaga... czytaj dalej » 24-latek wydał nawet specjalne oświadczenie, w którym wyjaśnił, że został źle zrozumiany. - Nigdy nie chciałem być nieposłusznym wobec trenera bądź jego decyzjom. Myślę, że wszystko zostało źle zinterpretowane, w obliczu emocji towarzyszących temu spotkaniu – napisał.

Symboliczna kara

Klub ukarał go odebraniem tygodniowej pensji, a trener Maurizio Sarri posadził Hiszpana na ławce w środku tygodnia przeciwko Tottenhamowi. Chelsea wygrała 2:0, a Kepa przyglądał się tylko grze kolegów. Wydawało się, że włoski trener może na dłużej wykluczyć niepokornego bramkarza z gry, ale już w niedzielę wystawił go od początku. Hiszpan zagrał 90 minut, a The Blues pokonali w debrach Londynu Fulham 2:1.

Chelsea rozstrzygnęła wynik w pierwszej połowie. Bramki dla gości zdobyli: Gonzalo Higuain i Jorginho. Dla gospodarzy strzelił Calum Chambers. Kepa przy golu nie zawinił.

Wyniki 29. kolejki:

West Ham United - Newcastle United 2:0

Tottenham Hotspur - Arsenal 1:1

Bournemouth - Manchester City 0:1

Brighton - Huddersfield Town1:0

Burnley - Crystal Palace 1:3

Manchester United - Southampton 3:2

Wolverhampton - Cardiff City 2:0

Watford - Leicester City 2:1

Fulham - Chelsea 1:2

Everton - Liverpool 0:0