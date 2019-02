Kepa zbulwersował ekspertów. Fabiański był w podobnej sytuacji

Do niecodziennej sytuacji na Wembley doszło w 119. minucie. Nie padła ani jedna bramka i wszystko zapowiadało rzuty karne. Menedżer Chelsea Maurizio Sarri postanowił w serii jedenastek postawić na bardziej doświadczonego specjalistę od rzutów karnych Willy'ego Caballero, tym bardziej, że Hiszpanowi chwilę wcześniej doskwierały skurcze.

Kepa z frustracją machnął jedynie do przełożonego, sygnalizując, że nie godzi się na zmianę i czuje się dobrze. Włoch wpadł w furię, ale był bezradny. Przepisy mówią bowiem, że jeżeli zawodnik, który ma zostać wymieniony, odmawia zejścia z pola gry, sędzia zmiany nie dokonuje i wznawia spotkanie.

Arrizabalaga postawił na swoim i to on miał zatrzymywać strzały rywali z jedenastu metrów.

Ale najdroższy bramkarz świata, który poprzedniego lata trafił do Londynu za 80 milionów euro, nie został ostatecznie bohaterem. Obronił tylko strzał Leroya Sane, podczas gdy w Chelsea swoje próby zmarnowali Jorginho i David Luiz. Manchester City zdobył trofeum.

Sutton, były angielski piłkarz, a dziś ekspert BBC Sport, nie pozostawił suchej nitki na niesubordynowanym 24-latku.

- Kepa powinien już nigdy nie zagrać w Chelsea. Przyniósł tylko wstyd. Nigdy czegoś podobnego nie widziałem. Gdybym był Sarrim, odszedłbym z klubu. Nikt nie może podkopywać twojej pozycji. Dlaczego klubowi koledzy nie ściągali Kepy z boiska? To on powinien być zwolniony, nie Sarri - analizował na antenie stacji.

Reakcja mówi wszystko

Sami zainteresowani w dosyć pokrętny sposób próbowali w pomeczowych wypowiedziach tłumaczyć feralną sytuację. - Wszystko zrozumiałem dopiero wtedy, gdy klubowy lekarz powrócił na ławkę. To było wielkie nieporozumienie, myślałem, że Kepa nie będzie w stanie wziąć udziału w karnych. Byłem wściekły, mój zawodnik miał jednak rację. Później tę sytuację sobie wyjaśniliśmy - Sarri zapewniał na konferencji prasowej.

"Chciałbym wyjaśnić końcówkę spotkania. Nigdy nie zamierzałem być nieposłuszny względem trenera. Wszystko zostało źle zrozumiane, bowiem szkoleniowiec myślał, że nie będę zdolny do dalszej gry. Lekarze udali się w kierunku ławki, by przekazać, że jestem w stanie grać. Przedstawiony obraz całej sytuacji nie był z mojej strony zamierzony" - Hiszpan napisał w specjalnie wydanym oświadczeniu.

Oglądaj Wideo: Getty Images Manchester City z Pucharem Ligi Angielskiej

Inni eksperci w tłumaczenia mimo to nie wierzą. - Wydaje mi się, że reakcja menedżera mówi wszystko. On był po prostu w szale, nie uważam tamtej sytuacji za nieporozumienie. Z konkretnych powodów chciał zmienić swojego bramkarza, który go zlekceważył i podkopał jego pozycję w szatni - nie miał wątpliwości Alan Shearer, inny znakomity przed laty angielski napastnik, który dziś również pracuje w BBC.

Manchester City ma pierwsze trofeum w sezonie. Guardiola ponownie lepszy od Sarriego W regulaminowym... czytaj dalej » - Kapitan Cesar Azpilicueta powinien podejść do Kepy i nakazać mu opuścić plac. Tamte wypowiedzi to tylko czysta dyplomacja dla prasy, tylko po to, aby następnego dnia nie było kolejnego zamieszania. Wszyscy wiedzą, co się stało. Reakcja Sarriego mówi wszystko - dla brytyjskiej stacji sprawę komentował Ruud Gullit, w latach 90. grający menedżer The Blues.

Z udziałem Fabiańskiego i Messiego

Futbol widział już podobne sytuacje. W 2014 roku w ligowym meczu Barcelony z Eibarem Lionel Messi nie chciał zejść do szatni, kiedy zmianę próbował przeprowadzić trener Luis Enrique. Argentyńczyk także nie opuścił murawy. Enrique ściągnął więc z boiska Neymara, a hiszpańska prasa przez kolejne tygodnie rozpisywała się o konflikcie na linii piłkarz - trener.

Fabiański jeszcze jako bramkarz Swansea podczas pucharowego meczu z Tottenhamem ucierpiał w starciu z Vincentem Janssenem, a już trzy minuty później jego ówczesny menedżer Paul Clement zdecydował się wpuścić na murawę rezerwowego bramkarza Kristoffera Nordfeldta. Gdy szwedzki golkiper był gotowy do zmiany, tablica wyświetliła numer Fabiańskiego, ale ten wymownie zasygnalizował szkoleniowcowi i sędziom, że będzie w stanie kontynuować grę.

- Nie, nie! - krzyczał w kierunku linii bocznej. Ostatecznie Polak pozostał w grze i w końcowych minutach puścił trzy gole. Swansea przegrało 1:3.