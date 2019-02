Nie posłuchał trenera, został ukarany. Bramkarz Chelsea się doigrał

Mecze pucharowe w Anglii można oglądać na kanałach ELEVEN SPORTS w player.pl

Najdroższy bramkarz świata długo był jednym z bohaterów The Blues w niedzielnym finale na Wemebley. Jednak tuż przed zbliżającym się konkursem karnych zaczęły go łapać skurcze. Trener Maurizio Sarri zdecydował się zmienić golkipera i przy linii bocznej czekał już na wejście na boisko Wilfredo Caballero.

Młody hiszpański bramkarz zignorował to polecenie, co doprowadziło do furii upokorzonego włoskiego szkoleniowca. Do zmiany nie doszło.

Źródło: EPA/NEIL HALL Sarri i Caballero obserwują reakcję Kepy

W konkursie jedenastek Hiszpan obronił uderzenie Leroya Sane i był bliski zatrzymania strzału Sergio Aguero. To jednak nie wystarczyło do sukcesu. W drużynie Chelsea swoich szans nie wykorzystali Jorginho i David Luiz, który trafił w słupek. Kropkę nad i postawił Raheem Sterling i The Citizens obronili trofeum. Kepa zbulwersował ekspertów. Fabiański był w podobnej sytuacji Zgodnie z... czytaj dalej »

Wyjaśnili sobie

Gdy emocje już opadły, Sarri wyjaśnił sobie po meczu kuriozalną sytuację z Kepą. - To było wielkie nieporozumienie, myślałem, że Kepa nie będzie w stanie wziąć udziału w karnych. Byłem wściekły, mój zawodnik miał jednak rację - zapewniał menedżer Chelsea na konferencji prasowej.

"Nigdy nie zamierzałem być nieposłuszny względem trenera. Wszystko zostało źle zrozumiane, bowiem szkoleniowiec myślał, że nie będę zdolny do dalszej gry. Lekarze udali się w kierunku ławki, by przekazać, że jestem w stanie grać. Przedstawiony obraz całej sytuacji nie był z mojej strony zamierzony" - napisał bramkarz w specjalnie wydanym oświadczeniu.

"Zaakceptuję karę"

Hiszpan nazajutrz osobiście przeprosił Sarriego, kolegów z drużyny i klub, uznając że popełnił "wielki błąd". - Obiecuję wyciągnąć lekcję i zaakceptuję każdą karę, jaką nałoży na mnie klub - oświadczył w poniedziałek Kepa.

Chociaż włoski szkoleniowiec uznał już sprawę za "zamkniętą", londyński klub poinformował o nałożeniu na bramkarza grzywny. 24-latek będzie musiał przekazać swoją "tygodniówkę" na fundację charytatywną klubu. Według brytyjskich mediów bramkarz stanie się uboższy o około 195 tysięcy funtów.