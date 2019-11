Piłkarz kopnięty w głowę, mecz przerwany. "Przez moment nie było go z nami"

Spotkanie zakończyło się wygraną Wolverhamptonu 1:0. W 78. minucie był jeszcze remis, gdy Raul Jimenez, próbując oddać strzał przewrotką, kopnął w głowę Bajricia.



Accidental patada de Raúl Jiménez (@Raul_Jimenez9) al defensa Kenan Bajric durante partido del Wolves (@WolvesEspanol) ante el Bratislava en #EuropaLeague. https://t.co/njMv5BqVR0 — EAM (@EAMNewlink) November 7, 2019





Uderzenie było na tyle mocne, że słoweński zawodnik momentalnie stracił przytomność. W polu karnym leżał bez ruchu. Wyraźnie zaniepokojeni gracze Slovana żywiołowo domagali się pojawienia na murawie służb medycznych. Inni ruszyli w stronę obrońcy i próbowali go ocucić.

Nastąpiło nerwowe wyczekiwanie. Bajrić ostatecznie został zniesiony z boiska na noszach, z kołnierzem ortopedycznym, ponieważ nie wykluczano u niego urazu kręgosłupa. Od chwili zdarzenia do momentu, gdy opuścił murawę minęło aż dziesięć minut.

Został na Wyspach

Po meczu wszyscy wyczekiwali informacji na temat stanu zdrowia zawodnika. Te przekazał w końcu Jan Kozak, trener Slovana.

- W tej chwili wygląda to na poważną kontuzję. Jest przytomny, ale doznał wstrząśnienia mózgu. Nie wróci z nami do Bratysławy, tylko zostanie tu na dalszą obserwację mówił szkoleniowiec.

O tym, jak poważna była ta sytuacja, świadczą słowa Andraza Sporara, który w momencie zdarzenia znajdował się niedaleko kolegi.

- Przez moment nie było go z nami, stracił przytomność na jakieś trzydzieści sekund - mówił napastnik Slovana.

"Nie wiem, co powiedzieć"

Slovan, choć był bardzo blisko, to wyjechał z Anglii bez punktu. Gola stracił w doliczonym czasie. Jak na ironię, bohaterem gospodarzy został Jimenez, który za przypadkowe kopnięcie rywala dostał żółtą kartkę. Po końcowym gwizdku Meksykanin nie był w humorze do świętowania.

- To wszystko jest dla nas trudne. Nie wiem, co powiedzieć. Nie chciałem zrobić mu krzywdy. Mam nadzieję, że szybko wróci do zdrowia - przyznał.

Wyniki 4. kolejki Ligi Europy:

Grupa A

F91 Dudelange - FC Sevilla 2:5 (0:4)

APOEL Nikozja - Karabach Agdam 2:1 (0:1)

Grupa B

FC Kopenhaga - Dynamo Kijów 1:1 (1:0)

FC Lugano - Malmoe FF 0:0

Grupa C

FC Basel - Getafe 2:1 (1:1)

FK Krasnodar - Trabzonspor 3:1 (2:0)

Grupa D

LASK Linz - PSV Eindhoven 4:1 (0:1)

Rosenborg Trondheim - Sporting Lizbona 0:2 (0:2)

Grupa E

CFR Cluj - Stade Rennes 1:0 (0:0)

Lazio Rzym - Celtic Glasgow 1:2 (1:1)

Grupa F

Vitoria Guimaraes - Arsenal Londyn 1:1 (0:0)

Standard Liege - Eintracht Frankfurt 2:1 (0:0)

Grupa G

Rangers FC - FC Porto 2:0 (0:0)

Feyenoord Rotterdam - Young Boys Berno 1:1 (1:0)

Grupa H

Ferencvaros Budapeszt - CSKA Moskwa 0:0

Espanyol Barcelona - Łudogorec Razgrad 6:0 (3:0)

Grupa I

FK Ołeksandrija - AS St. Etienne 2:2 (0:1)

VfL Wolfsburg - KAA Gent 1:3 (1:0)

Grupa J

Wolfsberger AC - Istanbul Basaksehir 0:3 (0:0)

Borussia Moenchengladbach - AS Roma 2:1 (1:0)

Grupa K

SC Braga - Besiktas Stambuł 3:1 (2:1)

Wolverhampton - Slovan Bratysława 1:0 (0:0)

Grupa L

FK Astana - AZ Alkmaar 0:5 (0:1)

Manchester United - Partizan Belgrad 3:0 (2:0)