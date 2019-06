Wycofano oskarżenie o gwałt wobec Cristiano Ronaldo

Według Bloomberga wniosek o wycofanie skargi został złożony już w ubiegłym miesiącu w sądzie stanu Nevada w Las Vegas. Nie wiadomo, czy piłkarz Juventusu i domniemana ofiara zawarli porozumienie finansowe.

Agencji nie udało się uzyskać komentarza Leslie'go Stovalla i Petera Christiansena, prawników odpowiednio Mayorgi i Ronaldo.

Pieniądze za milczenie

Do zdarzenia, które miało być przedmiotem procesu, doszło w nocy z 12 na 13 czerwca 2009 roku w klubie nocnym Palms w Las Vegas. Mayorga miała zostać zaproszona przez Ronaldo SMS-em do wynajętej przez niego części klubu. Tam też doszło do rzekomego gwałtu.

Portugalczyk oskarżeniom zaprzeczał i twierdził, że do stosunku seksualnego doszło, ale za obopólną zgodą, a cała sytuacja to próba wypromowania się na jego nazwisku. "Gwałt to odrażające przestępstwo, które jest sprzeczne z tym, kim jestem i w co wierzę. Nie będę brał udziału w medialnym spektaklu" - głosił.

Pół roku później piłkarz miał wpłacić na konto 34-letniej dziś Amerykanki 375 tys. dolarów. Niemiecki magazyn "Der Spigel" pokazał pismo ugody, zgodnie z którą Mayorga obiecała milczeć, mimo że zdążyła zgłosić sprawę na policję.

Źródło: spiegel.de Fragment ugody