Pilot tragicznego lotu piłkarza mówił o "podejrzanym" samolocie. Ujawniono nagranie

Argentyńczyk na początku 2019 roku, w wieku 29 lat, osiągnął życiową formę. Tylko w rundzie jesiennej strzelił dla francuskiego Nantes 12 goli w 19 występach w Ligue 1. Kapitalna dyspozycja przyciągnęła zainteresowanie Cardiff, które 19 stycznia dopięło jego transfer za 15 milionów funtów. Do nowej drużyny miał dołączyć dwa dni później. Tak się nie stało, bo wraz z Ibbotsonem zginął w katastrofie samolotu Piper Malibu nad Kanałem La Manche.

Ciała pilota nigdy nie odnaleziono

Organizator feralnego lotu Emiliano Sali usłyszał wyrok 67-letni David... czytaj dalej » Nagranie opublikowano w podkaście BBC Transfer: Historia Emiliano Salo. Słychać na nim, jak Ibbotson zwraca się do swojego przyjaciela Kevina Jonesa słowami: Będę transportował piłkarza Cardiff, właśnie kupili go z Nantes za 20 milionów funtów czy coś takiego. Mam go przewieźć podejrzanym samolotem. Zwykle mam kamizelkę ratunkową między siedzeniami, ale jutro będę miał ją na sobie, to na pewno.

Dochodzenie przeprowadzone w marcu wykazało, że Sala w momencie śmierci - spowodowanej urazami głowy i klatki piersiowej - był nieprzytomny. To miało być konsekwencją zatrucia oparami z wadliwego układu wydechowego Piper Malibu.

Ciała Ibbotsona, który był pilotem amatorem i nie miał uprawnień do przewożenia pasażerów i latania w nocy, nigdy nie odnaleziono.

Feralnym samolotem przyleciał wcześniej z Cardiff do Nantes i właśnie ten lot wzbudził jego obawy. Mówił o tym Jonesowi. - Jestem w połowie Kanału La Manche i bum - mówił o huku, który usłyszał. - Pomyślałem, że coś jest nie tak. Przestawiłem wszystko, sprawdziłem parametry, ale wszystko było w porządku. Zwróciło to jednak moją uwagę - tłumaczył.

- Ten samolot musi wrócić do hangaru - dodał, kiedy po wylądowaniu w Nantes zorientował się, że nie działa lewy pedał hamulca.

Człowiekiem odpowiedzialnym i dysponującym samolotem w imieniu jego właściciela był pilot i biznesmen David Henderson. Ibbotson miał poinformować o problemach technicznych z maszyną, ale ta nie trafiła ostatecznie do inżynierów. W 2021 roku Henderson został skazany na 18 miesięcy więzienia za sprowadzenie zagrożenia dla lotu. Przyznał się również do innego przestępstwa, jakim była organizacja lotu pasażerskiego bez uprawnień.