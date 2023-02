Katarski szejk złożył ofertę kupna Manchesteru United

Barcelona uratowała się w meczu z Manchesterem United. Lewandowski zamieszany w gola To było... czytaj dalej » W oświadczeniu czytamy, że "całkowicie wolna od długów transakcja miałaby być przeprowadzona za pośrednictwem należącej do szejka Nine Two Foundation, która ma inwestować nie tylko w drużyny piłkarskie, ale też w obiekty treningowe, stadion i szerszą infrastrukturę, kibiców oraz społeczność wokół klubu".

"Przywrócić dawną chwałę"

"Chcemy przywrócić klubowi jego dawną chwałę tak na boisku, jak i poza nim, i ponad wszystko" - dodano.

Jak podał w piątkowy wieczór "Guardian", oferta złożona przez katarskiego szejka ma opiewać na "co najmniej" cztery miliardy funtów.

44-letni Jassim bin Hamad Al Thani jest synem Hamada bin Khalify, emira Kataru do 2013 roku, a bratem Tamima, obecnego władcy państwa. Sprawuje funkcję prezesa banku QIB.

Obecnym właścicielem klubu jest amerykańska rodzina Glazerów. Według "Sky Sports", Raine Group, która ma w imieniu rodziny przeprowadzić sprzedaż, prosiła o oferty kupna do piątku do godziny 22.00 czasu brytyjskiego.



