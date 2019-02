Siedem meczów i siedem zwycięstw. Historyczny triumf Kataru, rekordowy król strzelców

Katarczycy, którzy w 2022 roku wystąpią w mistrzostwach świata jako gospodarze, nigdy wcześniej nie dotarli nawet do półfinału Pucharu Azji. Tymczasem prowadzony przez hiszpańskiego selekcjonera Felixa Sancheza zespół od początku turnieju spisywał się znakomicie. Wygrał wszystkie spotkania fazy grupowej, a także w 1/8 finału z Irakiem, ćwierćfinale z Koreą Południową i półfinale z gospodarzami, nie tracąc ani jednej bramki.

Po tym ostatnim spotkaniu ze ZEA gospodarze złożyli skargę do Azjatyckiej Konfederacji Piłkarskiej (AFC). Zastrzeżenia dotyczyły możliwego wystawienia nieuprawnionych do gry zawodników z Kataru, m.in. urodzonego w Sudanie Almoeza Alego. W piątek - kilka godzin przed finałem - Komisja Dyscyplinarna i Etyczna AFC odrzuciła protest.

Ali wyprzedził Aliego

Almoez nie tylko zagrał, ale też efektowną przewrotką w 12. minucie otworzył wynik spotkania finałowego z Japonią. Na 2:0 podwyższył w 27. Abdulaziz Hatem. Przy obu trafieniach asystował Akram Alif, który w 83. sam wpisał się na listę strzelców, trafiając z rzutu karnego. Japonia odpowiedziała tylko bramką Takumiego Minamino w 69. minucie.

Źródło: EPA/ALI HAIDER Felix Sanchez Bas - architekt sukcesu Katarczyków

22-letni Almoez Ali z dziewięcioma trafieniami, co jest rekordem imprezy, został królem strzelców. Do tej pory najlepszym osiągnięciem w Pucharze Azji mógł pochwalić się znany Irańczyk Ali Daei - strzelił osiem goli w 1996 roku.