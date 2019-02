Nieograniczony budżet i europejskie know-how. Katar rośnie w siłę

Gorąco było podczas półfinałowego meczu Pucharu Azji, w którym Katar grał z gospodarzami ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Katarski hymn został wybuczany, a w trakcie spotkania na murawę z trybun leciały butelki. Nerwowa atmosfera udzieliła się też piłkarzom Ismail Ahmed został odesłany do szatni za czerwoną kartkę za uderzenie łokciem rywala.

Siedem meczów i siedem zwycięstw. Historyczny triumf Kataru, rekordowy król strzelców Piłkarze Kataru... czytaj dalej » Reprezentacja dowodzona przez Hiszpana Felixa Sancheza przeszła koncertowo przez zakończony w piątek turniej. Wygrała siedem meczów, wbiła 19 goli, straciła tylko jednego - dopiero w finale z Japonią. Po drodze ograła uczestników ostatniego mundialu - Arabię Saudyjską, Koreę Południową i właśnie Japonię, która w Rosji potrafiła wyjść z grupy.

Sukces bez precedensu. Do tej pory największymi osiągnięciami były ćwierćfinały Pucharu Azji (2000 i 2011). Eliminacje do mistrzostw świata to dla Kataru wręcz trauma, piłkarze nigdy ich nie przebrnęli. W następnym mundialu w końcu wystąpią - jako gospodarz, choć o ponurej reputacji. Państwo wprost jest oskarżane, że imprezę kupiło sobie za łapówki.

Polityka w tle

Na mistrzostwach kontynentu kipiało od emocji również poza boiskiem. Katar triumfował na terenie wroga - w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, kraju, który dołączył do Arabii Saudyjskiej, Bahrajnu oraz Egiptu i zerwał w czerwcu 2017 roku stosunki dyplomatyczne z jednym z najbogatszym państw świata. Katar jest oskarżany, że wspiera terroryzm i destabilizuje region. Rzecz jasna te zarzuty odpiera.

Żaden więc obywatel tego kraju nie mógł z trybun kibicować swojej drużynie, która w półfinale imprezy - w spotkaniu pełnym podtekstów - rozbiła gospodarzy 4:0.

Katar utarł nosa arabskim sąsiadom, którzy przez lata kpili z niego, nazywając kadrę Organizacją Narodów Zjednoczonych Kataru.

Zjednoczone Emiraty Arabskie złożyły ostatnio skargę do Azjatyckiej Konfederacji Piłkarskiej. Pokonani gospodarze mają wątpliwości co do przynależności narodowej dwóch katarskich graczy - 22-letniego Almoeza Alego urodzonego w Sudanie oraz 21-letniego Bassama Al-Rawiego, który przyszedł na świat w Iraku. Ostatecznie nic nie wskórali.

Almoez Ali został królem strzelców z rekordowymi dziewięcioma bramkami. On futbolowe wykształcenie odebrał w przybranej ojczyźnie. I jest już w mniejszości, bo dwie trzecie obecnej reprezentacji stanowią rdzenni Katarczycy - wśród niej siedmiu złotych medalistów Pucharu Azji U-19 sprzed pięciu lat.

To efekt głębokich zmian. Krajowy związek uznał, że rozdawanie paszportów obcokrajowcom problemu słabego poziomu nie rozwiąże. Kiedyś sięgali po graczy z różnych stron świata. Symbolem jest Sebastian Soria z Urugwaju, który wystąpił w katarskiej kadrze 123 razy i zdobył 40 bramek - najwięcej w dziejach.

Dlatego Katar wdrożył swój plan, nie licząc się przy tym z kosztami. Kto bogatemu zabroni.

Zatrudnili hiszpańskich szkoleniowców, choć raczej należałoby napisać, że z barcelońskim DNA. To w nich zobaczyli zbawców, którzy stworzą solidnych zawodników. Jednym z nich był Sanchez, mianowany później na selekcjonera. 43-latek pracował w La Masii, piłkarskiej żyle złota, która dostarczała utalentowanych wychowanków Barcelonie, a pozostałych wysłała w wielki świat.

Globalna rekrutacja

Ściągniętym fachowcom zapewnili warunki najlepsze z możliwych. W akademii Aspire niczego nie brakuje: boisk, hal, najnowocześniejszego sprzętu. A to tylko fragment, bo mogą się tam odbywać zawody, nawet rangi mistrzowskiej, w różnych dyscyplinach. Ultranowoczesne obiekty powstały w 2004 roku za sprawą dekretu królewskiego. Robotnicy pracowali dzień i noc, żeby ukończyć gigantyczną inwestycję.

Pracownicy bez środków do życia. Organizatorzy mundialu w Katarze muszą się tłumaczyć Kolejne kłopoty... czytaj dalej » Ćwiczą tu sportowcy liczeni w dziesiątkach tysięcy. Przewijają się młodzi piłkarze z Afryki, Azji i Ameryki Południowej. Sam Katar liczy raptem 300 tysięcy rdzennych mieszkańców, więc nie mógł przestać szukać graczy za granicą. Pod jednym warunkiem - że ich wychowa. Ale wymaga również posłuszeństwa - kandydat na futbolistę do 18. roku życia nie może wyjechać z kraju.

Projekt od początku postrzegany był jako globalna rekrutacja na użytek Kataru. Dyrektor generalny Aspire Ivan Bravo, kiedyś dyrektor strategii w Realu Madryt, temu zaprzeczył. Tłumaczył, że program ma charakter społeczny, pozwalający młodym ludziom wyrwać się z biedy.

Kupili kluby w Europie

To nie koniec. Najzdolniejsi gracze są potem wysyłani do Europy. Z tego powodu Katarczycy kupili belgijski klub KAS Eupen (występuje w tamtejszej ekstraklasie) oraz hiszpański Cultural Leonesa (trzeci poziom rozgrywkowy).

Niczego nie chcą zostawić przypadkowi.

Wspomniany Almoez Ali, wypożyczany do obu satelickich zespołów, wprost powiedział, że Azja jest najsłabszym futbolowym regionem. Dodał, że musi wyjechać do Europy, żeby stać się lepszym piłkarzem przed rokiem 2022.

Bycie właścicielem klubu w Europie ma też inne zalety. Jesienią zeszłego roku na stadionie w Eupen reprezentacja Kataru zremisowała z Islandią. Kilka dni wcześniej - również w meczu towarzyskim - niespodziewanie pokonała Szwajcarię na jej terenie. I to był już sygnał, że idzie ku lepszemu. Z kolei kadra do lat 20 wystąpi latem na młodzieżowym mundialu w Polsce.

- Wiele rzeczy zostało zrobionych w odpowiedni sposób i ta grupa zawodników zmierza - także mentalnie - we właściwym kierunku - wyznał tuż po zwycięskim finale z Japonią Sanchez.

Ile znaczy ten medal, będzie można przekonać się w tegorocznym Copa America, do którego Katar został zaproszony. Ich grupowymi przeciwnikami będą Argentyna, Kolumbia oraz Paragwaj.