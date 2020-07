Bunt w Barcelonie. "Piłkarz nie ma zamiaru wracać z Brazylii"

Choć wciąż nie jest znana data powrotu rozgrywek LaLigi, to hiszpańskie kluby wróciły już do treningów. Barcelona wprowadziła specjalne działania, które mają ochronić piłkarzy i pracowników klubu przed zakażeniem koronawirusem. Po przyjeździe do ośrodka zawodnikom sprawdza się temperaturę, a później dezynfekuje ich auta.

Kolejny problem Barcelony. Ter Stegen musi przejść operację Czarne chmury... czytaj dalej » Niemal dokładnie miesiąc temu stało się jasne, że 23-letni wychowanek Gremio Porto Alegre przeniesie się po sezonie do Juventusu, z którym związał się na pięć lat. W odwrotnym kierunku powędruje zaś Miralem Pjanić (z Barceloną podpisał kontrakt do 2024 roku).

Do nowych klubów obaj piłkarze mieli dołączyć po zakończeniu sezonu, który dla nich może się wydłużyć aż do turnieju finałowego Ligi Mistrzów, zaplanowanego z udziałem ośmiu najlepszych drużyn w Lizbonie w dniach 12-23 sierpnia.

"Zbuntowany", "usuwa się"

Okazuje się jednak, że wraz z końcem La Ligi (19 lipca) Arthur postanowił zakończyć swoją przygodę na Camp Nou. "Zbuntowany Arthur!" - donosi we wtorek na okładce kataloński "Sport", informując, że piłkarz nie pojawił się w poniedziałek na obowiązkowych testach na obecność koronawirusa. Obecnie przebywa na wakacjach w ojczyźnie.



#PortadaSPORT



¡ARTHUR EN REBELDÍA!



https://t.co/GX0CVTdCYApic.twitter.com/LY2oYb3RCr — Diario SPORT (@sport) July 27, 2020





"Piłkarz zakomunikował Barcelonie, że nie ma zamiaru wracać z Brazylii, by walczyć o Ligę Mistrzów" - podaje "Mundo Deportivo". "Arthur się usuwa" - to tytuł okładki.



'Arthur se borra', nuestra portada de hoyhttps://t.co/hz8c86C52Npic.twitter.com/ghDhUNrbRh — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) July 27, 2020





Co na to władze Dumy Katalonii? "Klub nalega na jego powrót. Jeśli piłkarz nie pojawi się we wtorek na pierwszym treningu po ponad tygodniowej przerwie, otworzy wobec niego postępowanie dyscyplinarne, które może doprowadzić do zwolnienia" - czytamy w katalońskich mediach.

Arthur, który ostatni raz w Barcelonie widziany był w zeszłą środę na lotnisku El Prat, zdania zmienić nie chce. "Pomocnik trzyma się swojej decyzji i chce negocjować rozwiązanie umowy, by dołączyć do Juventusu pod koniec sierpnia" - donosi "Sport".

Warto podkreślić, że ostatnie spotkanie w barwach Blaugrany niespełna 24-letni Arthur rozegrał 27 czerwca - były to cztery minuty z Celtą Vigo. Potem opuścił sześć ostatnich spotkań w lidze hiszpańskiej, którą Barca ukończyła na drugim miejscu, za Realem Madryt.

Rewanż z Napoli w 1/8 finału drużyna prowadzona przez trenera Quique Setiena ma rozegrać na Camp Nou 8 sierpnia. W pierwszym meczu w stolicy Kampanii było 1:1. Zwycięzca tej pary zmierzy się w ćwierćfinale ze zwycięzcą dwumeczu Bayern - Chelsea (w Londynie Robert Lewandowski i spółka wygrali 3:0).