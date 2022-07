Hiszpańskie media zachwycone. "Nowy trójząb z Lewandowskim błyszczał"

W Las Vegas podczas trzeciego meczu przedsezonowego, trener Xavi Hernandez dał szansę debiutu Robertowi Lewandowskiemu.

Okazja była bez precedensu, ponieważ rywalem był Real Madryt. Od samego początku kapitan reprezentacji Polski, który wybiegł na murawę z numerem "12" był aktywny, a pierwszy strzał na bramkę Thibaut Courtoisa oddał w 11. minucie, jednak górą był Belg.



Lewandowski is knocking on the door early for Barcelona pic.twitter.com/BY2WGErKrt — FOX Soccer (@FOXSoccer) July 24, 2022

Pierwszego i jak się potem okazało, jedynego gola w tym spotkaniu zdobył inny nowy piłkarz "Blaugrany". W 27. minucie pięknym kopnięciem zza pola karnego popisał się Raphinha. Brazylijczyk do katalońskiego klubu trafił w lipcu z Leeds United.



BOOOOOOOOM!!!! GOAL BARÇA! RAPHINHA GETS THE FIRST! 0-1! #ELCLÁSICOpic.twitter.com/zDEdmbwEXu — FC Barcelona (@FCBarcelona) July 24, 2022

Spotkanie zakończyło się porażką Realu 0:1.

Dziennikarskim okiem

Dziennikarz "El Mundo Deportivo" postanowił przeanalizować mecz pod kątem wniosków dla trenera Barcy Xaviego.

"Stworzony przez Raphinhę, Lewandowskiego oraz Ansu Fatiego trójząb błyszczał, pokazał klasę i widowiskowość" - tak określono nowe trio, które ma zaskakiwać rywali.

Wiele słów Katalończycy poświęcili, świetnie grającemu na murawie stadionu Allegiant w Las Vegas, Brazylijczykowi.

"Raphinha był spektakularny. Robiąc bardzo niewiele, potrafił zamęczyć obronę Realu Madryt, nie potrafił go zatrzymać też Courtois, któremu strzelił efektownego gola, umieszczając piłkę w okienku jego bramki".

Źródło: Getty Images Lewandowski ma za sobą debiut w Barcelonie

Lupa na Lewandowskiego

Dużo miejsce debiutowi Polaka poświęcił kataloński "Sport". W artykule znalazło się wiele pozytywnych komentarzy na temat Lewandowskiego, który szybko wkomponował się w zespół, choć dołączył do niego dopiero kilka dni temu.

Trener Barcelony chwali "Lewego". "Bardzo szybko się zaadaptował" Robert... czytaj dalej » "Polak odegrał dużą rolę w meczu i widać było, że jest zawodnikiem, do którego przeciwnicy podchodzą z respektem. Lewandowski grał jako środkowy napastnik, z numerem 12 na plecach, na skrzydłach wspieranym przez Ansu Fatiego i Raphinhię. Prezentował się, jak typowa "9", szukając kombinacji z kolegami z drużyny i tworząc swoją jedyną szansę na bramkę" - napisano.

"Udowodnił, że jest nie tylko snajperem, ale bardzo dobrze potrafi współpracować na boisku z partnerami" - dodano.

Xavi Hernandez zaczął już ujawniać zamiary taktyczne i role poszczególnych piłkarzy na nowy sezon. Dziennik dodaje, że szkoleniowiec pragnie, aby jego zawodnicy grali tak, jak on chce, a przy tym również tak, żeby zwyciężali.

Zdaniem mediów, wielkim atutem "Dumy Katalonii" jest szeroka i wyrównana kadra oraz optymistyczna współpraca wyżej wymienionej trójki napastników.

Teraz przed wicemistrzem Hiszpanii sparingowe starcie z Juventusem w Dallas. Początek o godzinie 2.30 w nocy z wtorku na środę.