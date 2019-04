Karuzela trenerska kręci się w najlepsze. Blisko wyniku z zeszłego roku

2 kwietnia pracę w Arce stracił Zbigniew Smółka. W 29. kolejce, w niedzielnym meczu z Pogonią w Szczecinie (3:3), rolę głównego trenera drużyny z Trójmiasta pełnił tymczasowo Witt. W piątek gdynianie przedstawili Zielińskiego, jako nowego szkoleniowca zespołu. Roszady w Arce to już trzynasta i czternasta zmiana trenera w całej ekstraklasie.

Zmiany, zmiany, zmiany

4 kwietnia Leszek Ojrzyński zastąpił Kibu Vicunę na stanowisku szkoleniowca piłkarzy Wisły Płock. Wcześniej musiał ustąpić Portugalczyk Ricardo Sa Pinto z Legii Warszawa. Zastąpił go do końca sezonu Serb z polskim obywatelstwem Aleksandar Vuković.



To kolejna zmiana w ekipie z Łazienkowskiej. Już po drugiej kolejce mistrz Polski rozstał się z Chorwatem Deanem Klafuricem, którego miejsce - wówczas na dwa ligowe mecze - zajął właśnie Vuković. Od 13 sierpnia szkoleniowcem stołecznego zespołu był Sa Pinto.

Żuraw na pomoc

Sporo dzieje się również w Lechu, w którym niedawno byłego selekcjonera reprezentacji Adama Nawałkę wymieniono na Dariusza Żurawia. Sezon w roli szkoleniowca poznańskiego klubu rozpoczął Serb Ivan Djurdjević, a później tymczasowo w dwóch spotkaniach zespół prowadził... Żuraw. W listopadzie sięgnięto po Nawałkę, który rozpoczął pracę od porażki 2 grudnia z Cracovią 0:1, a zakończył cztery miesiące później bezbramkowym remisem z Koroną Kielce.



W zimowej przerwie w rozgrywkach do zmiany na stanowisku szkoleniowca doszło tylko w Śląsku Wrocław - Pawła Barylskiego zastąpił Czech Vitezslav Lavicka. To była druga roszada w tym klubie, ponieważ wcześniej Barylski zmienił Tadeusza Pawłowskiego.



Trenerzy zmieniali się także w KGHM Zagłębiu Lubin, gdzie w miejsce Mariusza Lewandowskiego przyszedł Ben van Daeli oraz w Zagłębiu Sosnowie, w którym Dariusza Dudka zastąpił Valdas Ivanauska.

W całym poprzednim sezonie doszło łącznie do 16 roszad. W XXI wieku najwięcej trenerów przewinęło się przez ekstraklasę w sezonie 2005/06. Na karuzeli były aż 24 nazwiska!



Trenerzy w klubów ekstraklasy w sezonie 2018/19:



Arka Gdynia - Zbigniew Smółka, Grzegorz Witt (29. kolejka), Jacek Zieliński

Cracovia Kraków - Michał Probierz

Górnik Zabrze - Marcin Brosz

Jagiellonia Białystok - Ireneusz Mamrot

Korona Kielce - Gino Lettieri

Lech Poznań - Ivan Djurdjević (1-14. kolejka), Dariusz Żuraw (15-16. kolejka), Adam Nawałka (17-27. kolejka), Żuraw

Lechia Gdańsk - Piotr Stokowiec

Legia Warszawa - Dean Klafurić (1-2. kolejka), Aleksandar Vuković (3-4. kolejka), Ricardo Sa Pinto (5-27. kolejka), Vuković

Miedź Legnica - Dominik Nowak

Piast Gliwice - Waldemar Fornalik

Pogoń Szczecin - Kosta Runjaic

Śląsk Wrocław - Tadeusz Pawłowski (1-18. kolejka), Paweł Barylski (19-20. kolejka), Vitezslav Lavicka

Wisła Kraków - Maciej Stolarczyk

Wisła Płock - Dariusz Dźwigała (1-11. kolejka), Kibu Vicuna (12-28. kolejka), Leszek Ojrzyński

KGHM Zagłębie Lubin - Mariusz Lewandowski (1-13. kolejka), Ben van Dael

Zagłębie Sosnowiec - Dariusz Dudek (1-11. kolejka), Valdas Ivanauskas