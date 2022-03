Kontrowersje wokół kadrowicza. Nie przyjechał na zgrupowanie przez kontuzję, teraz zagrał dla klubu i został bohaterem meczu

Polak, który rozegrał całe spotkanie, w szóstej minucie wykończył z pola karnego składną akcję gospodarzy, a w 55. popisał się efektownym uderzeniem z rzutu wolnego. To jego trzecie i czwarte trafienie w sezonie.



Lewandowski trenował indywidualnie. Na szczęście nie brakuje pozytywnych informacji Reprezentacja... czytaj dalej » 25-letni Świderski, który pod koniec stycznia przeniósł się za ocean z PAOK Saloniki i w debiucie przed tygodniem zdobył dwa gole, nie zjawił się na zgrupowaniu kadry przed dwoma marcowymi spotkaniami - towarzyskim ze Szkocją (1:1) i zaplanowanym na wtorek finałem baraży o awans do mistrzostw świata ze Szwecją na Stadionie Śląskim w Chorzowie.



Jak przekazał wtedy PZPN w komunikacie, powodem absencji 14-krotnego reprezentanta kraju i zdobywcy sześciu goli w drużynie narodowej jest kontuzja mięśniowa, a sztab kadry w jego miejsce nie powołał żadnego innego zawodnika.

Przerwa miała trwać dłużej

W sobotę, po tym, jak Polak znalazł się w wyjściowym składzie swojego klubu, team menedżer reprezentacji i rzecznik PZPN Jakub Kwiatkowski opublikował w mediach społecznościowych skan informacji podpisanej przez szefa sztabu medycznego klubu z Charlotte, z której wynika, iż Świderskiego miało czekać 1-2 tygodnie przerwy, co było skutkiem naciągnięcia mięśnia dwugłowego uda niskiego stopnia.



Wiadomość, którą dostaliśmy od lekarza Charlotte FC w miniony poniedziałek pic.twitter.com/G7LNv0dH6N — Jakub Kwiatkowski (@KwiatkowskiKuba) March 26, 2022