Świderski bohaterem Polaków. "Przyjechaliśmy, żeby zrealizować nasz plan"

24.09 | Polscy piłkarze przylecieli w sobotę wczesnym popołudniem do Cardiff, gdzie w niedzielę wieczorem rozegrają mecz z Walią, kończąc rywalizację w grupie 4 dywizji A Ligi Narodów. Biało-Czerwoni, jeśli chcą pozostać w najwyższej dywizji, nie mogą przegrać tego spotkania.

Reprezentacja Polski przyleciała do Walii

Winy po części odkupione. Polska pozostaje w najwyższej dywizji Ligi Narodów Reprezentacja... czytaj dalej » Polska wygrała 1:0, a Świderski strzelił gola po efektownej akcji zainicjowanej przez Jakuba Kiwiora i cudownym podaniu Roberta Lewandowskiego.

Dzięki wygranej Polacy utrzymali się w najwyższej dywizji piłkarskiej Ligi Narodów.

- Po to tu przyjechaliśmy, żeby zrealizować nasz plan, utrzymanie w najwyższej dywizji Ligi Narodów. Wywozimy trzy cenne punkty – przyznał Świderski.

Świderski: fajnie to wyglądało

Biało-Czerwoni częściowo zmazali plamę za ostatni mecz z Holandią w Warszawie. Trzy dni temu przegrali, prezentując zawstydzająco słabą dyspozycję.

- Trzy dni od poprzedniego meczu, dużo w naszej grze się zmieniło, w niedzielę fajnie to wyglądało – zaangażowanie, jak byliśmy razem w ostatnich minutach. To zwycięstwo cieszy. Wiedzieliśmy, że to będzie ciężki mecz. Wiadomo, jak się z drużynami z Wysp. Dużo zdrowia zostawiliśmy – dodał strzelec gola.

Gdy padło pytanie o współpracę z Lewandowskim, odpowiedział krótko: - Cieszę się, że mogę spędzać minuty na boisku obok Roberta. To coś wyjątkowego dla mnie.

Źródło: Getty Images Karol Świderski w meczu z Walią

Walia - Polska 0:1 (0:0)

Bramka: Karol Świderski (58.)

Walia: Hennessey - Roberts (85' Thomas), Cabango, Rodon, Norrington-Davies (58' Moore) - Johnson, Morrell, Levitt (72' Colwill), Bale, Williams - James.

Polska: Szczęsny - Bednarek, Glik, Kiwior - Bereszyński (90' Gumny), Krychowiak, Żurkowski (83' Szymański), Zieliński, Świderski (65' Piątek), Zalewski - Lewandowski.

żółte kartki: Norrington-Davies, Williams, Johnson, Moore - Krychowiak, Bereszyński, Glik.

sędziował: Andris Treimanis (Łotwa).

widzów: 31 520.