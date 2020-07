Bayern zły na Złotą Piłkę. "Będziemy musieli porozmawiać o tym z FIFA"

Odrzucił ofertę Bayernu i dużo wyższą pensję. Wolał Borussię Bayern Monachium... czytaj dalej » Przed tygodniem magazyn "France Football" poinformował, że Złota Piłka nie zostanie przyznana. Wiadomość odbiła się szerokim echem w mediach. To pierwsza taka sytuacja w historii plebiscytu, który od 1956 roku wyłania najlepszego piłkarza świata.

W tym roku dużą szansę na miejsce w pierwszej trójce, a zdaniem wielu ekspertów, nawet na wygranie tej prestiżowej nagrody miał Robert Lewandowski. Polak ma za sobą najlepszy sezon w karierze, w którym oprócz mistrzostwa i Pucharu Niemiec z Bayernem, pobił również wiele strzeleckich rekordów.

Rummenigge nie ma wątpliwości

Takiego samego zdania jest prezes mistrzów Niemiec Karl-Heinz Rummenigge. On również twierdzi, że odwołanie plebiscytu to kompletnie niezrozumiała decyzja. Zwłaszcza że pomimo pandemii, wszystkie najlepsze ligi w Europie - z wyjątkiem francuskiej - zdołały dokończyć swoje sezony, a rozgrywki europejskich pucharów zostaną dograne w sierpniu.

- Robert Lewandowski mógł rozegrać najlepszy sezon w swojej karierze. Niestety "France Football" zdecydował się nie przyznawać Złotej Piłki. Uważam, że nie jest to sprawiedliwe. Będziemy musieli porozmawiać o tym z FIFA, ponieważ wszystkie najlepsze ligi z wyjątkiem Francji zakończyły już rozgrywki - podkreślił Rummenigge na konferencji prasowej.

KHR on the Ballon d'Or: "Robert Lewandowski may have played the best season of his career. Unfortunately France Football decided not to award the Ballon d'or. I don't think that's fair. Maybe we have to talk to FIFA again because all top leagues except France ended their season" pic.twitter.com/RnzqnrCnlq — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) July 27, 2020

Do tej pory najwyższą lokatą Lewandowskiego w plebiscycie Złotej Piłki było czwarte miejsce w 2015 roku. W zeszłorocznym głosowaniu uplasował się na ósmej pozycji.

W przeszłości tylko dwóch Polaków znalazło się w pierwszej trójce tego plebiscytu. W 1974 trzecie miejsce zajął Kazimierz Deyna, a w 1982 roku jego wyczyn powtórzył Zbigniew Boniek.