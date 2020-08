Szef Lewandowskiego zachwycony. "Lepszej formuły nie można sobie wyobrazić"

- Robert Lewandowski strzelił w Bundeslidze 34 gole, dużo bramek zdobył również w Lidze Mistrzów i w Pucharze Niemiec. On po prostu rozgrywa fantastyczny sezon i zasługuje na Złotą Piłkę. To niesprawiedliwe, że France Football zdecydowało się na odwołanie plebiscytu - powiedział prezes Bayernu Monachium Karl-Heinz Rummenigge.

Z powodu pandemii COVID-19 Liga Mistrzów zmieniła format. Zawieszone w marcu rozgrywki zostaną wznowione w sierpniu, ale w formie miniturnieju. Odbędzie się on w Lizbonie. Od 12 do 15 rozegrane zostaną cztery ćwierćfinały, 18 i 19 to terminy półfinałów, a 23 wyłoniony będzie zdobywca Pucharu Europy. Zrezygnowano z formuły "mecz i rewanż". O awansie będzie decydowało jedno spotkanie.

- Czy można sobie wymarzyć lepszą formułę? Każdy mecz będzie ciekawy, a do tego na kolejny nie będzie trzeba długo czekać. Prawda jest jednak taka, że w starym systemie - meczu i rewanżu - dochodziło do mniejszej liczby niespodzianek. Obecny format pozwala na większą częstotliwość nieoczekiwanych rozstrzygnięć - uważa Rummenigge.

Król "Lewy"

Bayern Monachium, którego napastnikiem jest Robert Lewandowski, ma jeszcze do rozegrania 8 sierpnia rewanżowy mecz 1/8 finału Ligi Mistrzów. W pierwszym spotkaniu Bawarczycy pokonali Chelsea 3:0.

- Na razie nie wybiegamy dalej w przyszłość. Myślimy krok po kroku i w ten sposób też planujemy. Bardzo ważne jest, by zachować maksymalną koncentrację i nie stresować się. To jest tym bardziej ważne w systemie, jaki obecnie mamy - powiedział Rummenigge.

On sam jest spokojny o formę Bayernu. - Udowodniliśmy już w Bundeslidze i w Pucharze Niemiec, że jesteśmy w stanie zbudować odpowiednią dyspozycję - podkreślił niemiecki działacz.

Bawarczycy wywalczyli w Niemczech mistrzostwo i zdobyli puchar. Lewandowski został królem strzelców, jest też liderem tej klasyfikacji w Lidze Mistrzów. Ma na koncie w tych rozgrywkach 11 goli.