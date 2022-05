Były szef Bayernu: po tych słowach nie oddadzą Lewandowskiego

Zobacz dwa niesamowitego gole strzelone przez Roberta Lewandowskiego w meczu Bayer Leverkusen – Bayern Monachium. Mistrz Niemiec wygrał to spotkanie aż 5:1.

Robert Lewandowski strzelił gola na 2:0 w meczu Bayern – Freiburg w 11. kolejce Bundesligi. Była to 13. bramka Polaka w tym sezonie ligi niemieckiej.

Zobacz dwa gole strzelone przez Roberta Lewandowskiego w meczu Bayern – Greuther Fuerth w meczu 23. kolejki Bundesligi. Mistrz Niemiec wygrał to spotkanie 4:1.

To już historia - tak o grze Roberta Lewandowskiego w Bayernie Monachium mówi agent polskiego piłkarza. Pini Zahavi zdradził w dzienniku "Bild", że wbrew temu, co mówią przedstawiciele klubu, oferty przedłużenia kontraktu dla kapitana reprezentacji Polski wcale nie było. Dodał, że Lewandowski nie czuje się szanowany przez zarząd Bayernu i dlatego klub stracił go nie tylko jako piłkarza, ale też jako człowieka. Czy w takim razie szefowie bawarskiej drużyny zgodzą się na transfer Lewego do Barcelony?

Znów imponował formą, po raz siódmy został królem strzelców Bundesligi, a z kolegami z Bayernu Monachium cieszył się z kolejnego mistrzostwa Niemiec. Jednak z bawarską drużyną Robert Lewandowski nowym kontraktem już nie chce się wiązać, a to czytelny sygnał dla innych klubów. Polak trafi być może do Barcelony, ale w wyścigu po niego – jak informują angielskie media – staruje też Chelsea Londyn.

W niedzielę Bayern Monachium świętował obronienie tytułu mistrza Niemiec. Dla Roberta Lewandowskiego to ósmy triumf w Bundeslidze i niewykluczone, że ostatni w tych barwach. Polak planuje swoją piłkarską przyszłość poza Monachium i chce, żeby to była raczej bliska niż dopiero przyszłoroczna perspektywa. Władze klubu na razie nie zamierzają mu iść na rękę, ale może Barcelona zdoła je przekonać.

33-letni polski napastnik zapowiedział, że nie przedłuży wygasającej po następnym sezonie umowy z mistrzem Niemiec, a sam miałby chcieć opuścić Bayern już latem tego roku. Zainteresowana jego pozyskaniem jest Barcelona, ale władze klubu z Bawarii stoją na razie na stanowisku, że Lewandowski wypełni kontrakt. Podobnie uważa Rummenigge.

- Widzę to w bardziej spokojnym świetle niż wiele rzeczy, które są rozdmuchiwane. Jest jeden decydujący czynnik: Robert Lewandowski ma kontrakt, który nie wygasa w tym roku, ale w przyszłym. To znaczy, że klub może decydować, co robić: czy sprzedawać, czy nie - podkreślił w rozmowie z "Bildem" były szef Bawarczyków. Rozśpiewani kibice na fecie Bayernu. "Lewandowski, zostań!" Robert... czytaj dalej »

"Nie jest awanturnikiem"

Powołał się na niedawną wypowiedź prezesa mistrzów Niemiec Olivera Kahna. - Myślę, że skoro użył słów: "Lewandowski zostaje", to trzeba pokazać, że my go nie sprzedamy, drzwi są zamknięte. Po tej wypowiedzi nie wyobrażam sobie, żeby Bayern oddał teraz Roberta - zaznaczył.

Rummenigge wraca wspomnieniami do 2013 roku, gdy walczył o sprowadzenie Polaka do Monachium. - Szef Borussii (Hans-Joachim Watzke) powiedział wtedy kategorycznie: nie sprzedamy go rok wcześniej za żadne pieniądze na świecie. Wszystko odbyło się spokojnie - wyznał wieloletni prezes zarządu klubu z Monachium.

Ostatecznie "Lewy" trafił na Allianz Arenę w 2014 roku. W stolicy Bawarii stał się jednym z najlepszych napastników świata, i dlatego - jak twierdzi Rummenigge - nie można pozbywać się Polaka rok przed końcem umowy. Nawet pomimo niedawnej wypowiedzi agenta RL9 Piniego Zahaviego, który przyznał wprost, że "dla Roberta Bayern jest już historią".

- Jest niezastąpiony w Bayernie. Odkąd tam jest, strzela między 40 a 50 goli rocznie. Potrzebujesz takiego piłkarza, nawet jeśli niedługo skończy 34 lata. Jest gwarantem goli, nigdzie indziej w Europie nie ma takiego - komplementował Polaka jego były szef.

- Lewandowski nie jest awanturnikiem, który prowokuje odejście. To bardzo inteligentna osoba, która musi być zaangażowana również w wewnętrzne działania klubu. Ciągle chce wygrywać - dodał.

Zalecił, by obecne władze klubu na czele z Kahnem i dyrektorem sportowym Hasanem Salihamidziciem zrobiły wszystko, by zatrzymać swojego najlepszego strzelca. Lewandowski w Barcelonie? Dla byłego szefa Bayernu nie ma tematu Choć plotki o... czytaj dalej »

- Jest maszyną do zdobywania bramek, która ustanawia rekordy we wszystkich rozgrywkach. Nie zrezygnowałbym dobrowolnie z takiego gracza. Trzeba o niego walczyć, prowadzić rozmowy i "przytulać się" do jego doradców, nawet jeśli nie jest to takie proste - stwierdził 66-latek.

"Trzeba się modlić"

Legenda klubu dziwi się, że kapitan reprezentacji Polski myśli o transferze na Camp Nou. - Nie uważam, że aktualnie można wygrać więcej w Barcelonie niż w Bayernie. Muszę powiedzieć to otwarcie i szczerze: cóż więcej może zaoferować Barcelona niż Bayern? Szczerze mówiąc, w tej chwili nic nie przychodzi mi do głowy - podkreślił.

Dodał, że po transferze Erlinga Haalanda z Borussii Dortmund do Manchesteru City niemiecka ekstraklasa nie może pozwolić sobie na odejście czołowej gwiazdy.

- Trzeba się modlić, żeby Lewandowski został w Bundeslidze. Jest absolutną atrakcją ligi - podsumował.