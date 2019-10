"Miałem łzy w oczach, gdy musiałem go zwolnić". Wyznanie szefa Bayernu

Mecze ligi niemieckiej można oglądać w kanałach ELEVEN SPORTS w Player.pl

Oficjalna informacja poszła w świat 28 września 2017 roku. Bawarski klub ogłosił wówczas, że Ancelotti nie jest już szkoleniowcem drużyny. To było jak trzęsienie ziemi, bo Bayern unikał takich ruchów w trakcie sezonu. Czarę goryczy przelała porażka z PSG w Lidze Mistrzów. Włocha na stanowisku zastąpił Jupp Heynckes, który przerwał emeryturę (wcześniej epizod na ławce FCB w roli trenera tymczasowego zaliczył Willy Sagnol).



Lewandowski najlepszy we wrześniu. Kibice Bayernu nie mieli wątpliwości Nie mogło być... czytaj dalej » Ancelotti przez ponad rok pracy w Monachium wywalczył mistrzostwo kraju oraz dwa Superpuchary Niemiec.

"Rozpłakałem się"

Rummenigge ujawnił kulisy rozstania. Ich rozmowa była bardzo emocjonalna.



- Pamiętam, że miałem łzy w oczach, gdy musiałem go zwolnić - mówił dyrektor wykonawczy klubu na łamach "La Gazzetta dello Sport".



- On wstał z krzesła, przytulił mnie i powiedział: w porządku. Nie jesteś już szefem, ale pozostaniesz moim przyjacielem. I rozpłakałem się. Nie spodziewałem się takich słów. Myślałem, że będzie zły, ale pokazał wspaniałą osobowość - dodał.



Szef Bayernu przyznał, że wyniki zespołu nie były zgodne z oczekiwaniami. Co nie znaczy, że nie ceni włoskiego szkoleniowca.



- Pracowałem z wieloma trenerami, mającymi lepszy i gorszy warsztat, ale Carlo zawsze zachowywał spokój. Nigdy go nie tracił nawet w trudnych momentach. Może powinniśmy poczekać z decyzją o rozstaniu - skwitował Rummenigge.



60-letni Ancelotti pracuje obecnie z piłkarzami Napoli.

Trenerem Bayernu od 15 miesięcy jest Niko Kovac. Pod jego wodzą monachijczycy zdobyli mistrzostwo i krajowy puchar. W tym sezonie po siedmiu kolejkach są na trzecim miejscu, z dwoma punktami straty do Borussii Moenchengladbach.