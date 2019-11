Rummenigge ogłosił, kto będzie trenerem Bayernu. "Przynajmniej do Bożego Narodzenia"

Mecze ligi niemieckiej można oglądać w kanałach ELEVEN SPORTS w Player.pl

Rummenigge o przyszłości Flicka mówił podczas wystąpienia na corocznym walnym zgromadzeniu FC Bayern. Informacja, jaką podał, wzbudziła aplauz przybyłych do monachijskiej Olympiahalle.

Wygrać wszystkie mecze

Jeśli wygra z Borussią, to zostanie. Warunek dla trenera Bayernu Wiele wskazuje na... czytaj dalej » - Nowy start pod przywództwem Hansiego Flicka był spektakularny. Drużyna natychmiast zareagowała. Wygranie wszystkich sześciu meczów w grupie Ligi Mistrzów to byłby fajny rekord Hansi. To brzmi jak współpraca do zimy - powiedział uradowany Rummenigge.

Bayern na razie ma na koncie cztery wygrane w grupie B LM. Czekają go jeszcze mecze z Crveną Zvezdą Belgrad (26.11) oraz z Tottenhamem Hotspur (11.12).

- Chcę podziękować Hansiemu Flickowi - dodał po chwili Rummenigge. - Wczoraj zgodziłem się z Hasanem (Salihamidziciem), że pracujemy do odwołania, przynajmniej do Bożego Narodzenia, a być może jeszcze dłużej. Ufamy ci Hansi. Gromkie brawa dla Flicka - wiwatował szef monachijskiego klubu.

Zadecydowały dwie wygrane

Flick od początku pracy było określany mianem trenera tymczasowego. Podobno włodarze Bayernu szukali następcy po Niko Kovacu, ale nie znaleźli nikogo właściwego na rynku. Tymczasem 54-letni Flick szybko zasłużył na zaufanie włodarzy klubu.

Obecny szkoleniowiec mistrzów Niemiec zastąpił Kovaca 3 listopada. Od tego czasu Bawarczycy, z będącym w znakomitej formie Robertem Lewandowskim, wygrali u siebie w Lidze Mistrzów z Olympiakosem Pireus 2:0 oraz prestiżowy mecz w Bundeslidze z Borussią Dortmund 4:0. Jeśli wyniki będą nadal tak dobre, Flick ma szansę zostać do końca sezonu.



Po jedenastu kolejkach niemieckiej ekstraklasy Bayern zajmuje trzecie miejsce z dorobkiem 21 punktów i traci cztery do prowadzącej Borussii Moenchengladbach. Lewandowski z 16 golami jest zdecydowanym liderem klasyfikacji strzelców Bundesligi.