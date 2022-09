Prośba do kibiców o "szacunek i wdzięczność" dla Lewandowskiego

Barcelona zagra z Bayernem już w 2. kolejce fazy grupowej, 13 września. Spotkanie odbędzie się na Allianz Arena. Kibice mogą sobie ostrzyć zęby na to spotkanie nie tylko z powodów czysto piłkarskich, ale również z uwagi na fakt, że do Monachium bardzo szybko wróci Robert Lewandowski. Polak miał burzliwe ostatnie dni w klubie z Saebner Strasse, gdy oczekiwał na transfer do Dumy Katalonii. Nie brakowało głosów, że "Lewy" próbował wymusić transakcję, która ostatecznie doszła do skutku 19 lipca.

- W Stambule cała sala się uśmiechała, gdy Barcelona została dolosowana do Bayernu, a Borussia Dortmund do Manchesteru City. Robert kontra Bayern i Erling Haaland kontra Dortmund, to niemal tak, jakby Bóg futbolu to podyktował – powiedział Rummenigge w rozmowie ze "Sport Bildem".

Były szef bawarskiego klubu zwraca uwagę, że kibice Bayernu powinni z szacunkiem wyrażać się o Lewandowskim i w taki sam sposób traktować go w meczach przeciwko zespołowi Juliana Nagelsmanna.

- Cieszę się na ponowne spotkanie z Robertem, podobnie jak wszyscy kibice Bayernu. Nie ma powodu, by być do niego negatywnie nastawionym w jakikolwiek sposób – stwierdził.

- Robert zrobił tak wiele dla klubu, wygrał wszystkie tytuły i postąpimy słusznie, jeśli będziemy traktować jego oraz jego osiągnięcia z szacunkiem i wdzięcznością – podkreślił Rummenigge.

Spojrzeć poza własny nos

Zwrócił również uwagę, że kibice w Niemczech zbyt szybko zapominają o tym, co piłkarz osiągnął i co znaczył dla drużyny.

- Pomaga spojrzenie poza własny nos i na przykład do Włoch, gdzie uznanie, którym cieszą się zawodnicy, pozostaje wysokie nawet po ich odejściu – dodał.

Oprócz Bayernu Barcelona zagra w grupie C Ligi Mistrzów z Interem Mediolan i Viktorią Pilzno. Meczem z tym ostatnim zespołem zainauguruje zmagania w Champions League 7 września.