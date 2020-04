Zawalił finał Ligi Mistrzów, dziś się tłumaczy. "Miałem wstrząs mózgu"

5.10 | Powinien odbić piłkę, ale on w nią nie trafił ręką i ta wpadła do bramki. Kuriozalny gol, nie pierwszy w historii Lorisa Kariusa, któremu kibice Realu Madryt najchętniej wystawiliby pomnik, bo tak pomógł Królewskim w ostatnim finale Ligi Mistrzów.

Siedem scenariuszy UEFA na dokończenie europejskich pucharów Finał 27 czerwca... czytaj dalej » Karius w Liverpoolu bardzo długo walczył o zaufanie menedżera Juergena Kloppa. W pierwszym swoim sezonie na Anfield zagrał tylko dziesięć spotkań, rozgrywki 2017/18 również rozpoczął na ławce rezerwowych. Do bramki LFC na stałe wskoczył zimą i zbierał dobre recenzje. Piłkarze z Anfield niespodziewanie dotarli do finału Ligi Mistrzów, w którym Niemiec popełnił dwa koszmarne błędy. Kilka minut wcześniej mocnym ciosem łokciem zaatakował go Sergio Ramos.

- Nigdy nie chciałem się tym usprawiedliwiać, ale jeśli kibice śmieją się z poważnego urazu głowy, to jest to dla mnie niezrozumiałe. To oczywiście ludzie, którzy piszą złe rzeczy anonimowo. Nie mają nawet zdjęć profilowych na swoich kontach. Myślę, że kiedy mijają mnie osobiście, to boją się otworzyć usta - mówi Karius w rozmowie ze "SportBildem".

W Turcji też się nie sprawdził

Finał w Kijowie był ostatnim oficjalnym meczem 26-latka w barwach Liverpoolu. Niemiec już drugi sezon przebywa na wypożyczeniu w Besiktasie Stambuł. Dziennikarze portalu The Athletic informują, że Turcy raczej nie skorzystają z opcji wykupienia go za klauzulę ośmiu milionów euro. Po fatalnym dla niego starciu z Realem Madryt (Królewscy wygrali 3:1) kibice nie szczędzili słów krytyki, niektórzy nawet grozili śmiercią.

- Reakcje po tym meczu były przesadzone i pozbawione szacunku. Błędy zdarzają się na każdym poziomie, nawet tym najwyższym i nie były nigdy tak surowo oceniane - dodaje.