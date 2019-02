Wyrzucony z boiska obrońca Herthy rozczarowany słowami Lewandowskiego. "Nie mówił prawdy"

Lewandowski stwierdził bowiem - jak cytował Polaka niemiecki dziennik - że czerwona kartka dla Rekika była "jak najbardziej słuszna". - Widział mnie z bliska i zrobił to celowo - miał powiedzieć napastnik Bayernu.

Kownacki z ławki trafił na ławkę. "Trener go hamuje" Przechodząc do... czytaj dalej » Ta interpretacja nie spodobała się ukaranemu Rekikowi. Piłkarz Herthy został usunięty z boiska w 84. minucie za agresywne odepchnięcie Lewandowskiego, który sugerował, że został uderzony w twarz.

- Jestem bardzo rozczarowany jego słowami. Znam go jako wielkiego piłkarza, ale moim zdaniem nie mówił prawdy - ocenił 24-letni defensor.

"Specjalnie kopie mnie w twarz"

- Chciałem mu zaproponować obejrzenie tej sytuacji razem ze mną. Jeśli otrzymuję prawidłowo czerwoną kartkę, to się zamykam i idę do szatni. Po co on tak mówił? - zastanawiał się gracz Herthy.

Zanim doszło do przepychanki, obaj zawodnicy w walce o piłkę upadli na murawę, a Lewandowski zahaczył butem o twarz rywala. Rekik twierdzi, że napastnik Bayernu zrobił to celowo.

- Obejrzałem tę sytuację ponad dziesięć razy. Według mnie on specjalnie kopie mnie w twarz - przekonywał.

Trener Herthy Pal Dardai ocenił zdarzenie jeszcze inaczej. - W mojej opinii Lewandowski fauluje pierwszy. Można było im dać po żółtej kartce - oznajmił.

W najbliższą sobotę Bayern, który zajmuje drugie miejsce w ligowej tabeli, zmierzy się na wyjeździe z trzecią Borussią Moenchengladbach. Hertha tego samego dnia podejmie FSV Mainz.