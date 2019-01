Szpital Madryt. Benzema złamał palec

Napastnik Królewskich był jednym z najlepszych aktorów widowiska w Sewilli, ale w końcówce pierwszej połowy po starciu z Markiem Bartrą upadł niefortunnie na prawą dłoń.

Źródło: EPA/RAUL CARO Benzema przedwcześnie skończył mecz z Betisem

Na twarzy Francuza od razu pojawił się grymas bólu. Potrzebna była interwencja lekarzy. Ci po chwili uznali, że piłkarz nie jest zdolny do gry i na drugą połowę Benzema już nie wyszedł. Zastąpił go młody Cristo Gonzalez, jednak brak doświadczonego napastnika był aż nadto widoczny. Real uratował wygraną w końcówce. Zdecydował rzut wolny Real pokonał w... czytaj dalej »

Badania zdecydują, trener wierzy

Francuzowi natomiast bardzo szybko postawiono diagnozę. - Ma złamany palec - poinformował na konferencji prasowej po meczu trener Realu Santiago Solari. Oficjalna strona klubu ze stolicy Hiszpanii doprecyzowała: "złamanie paliczka w piątym palcu prawej ręki".

W poniedziałek Benzema przejdzie jeszcze szczegółowe badania w madryckiej klinice. Dopiero po niej okaże się, do jak poważnego złamania doszło i kiedy piłkarz będzie zdolny do gry. - Na szczęście to ręka, więc chcę wierzyć, że będzie mógł grać - przyznał Solari.

Lista się wydłuża

Argentyńczykowi nie ubywa problemów. W niedzielnym spotkaniu z powodu kontuzji nie zagrali m.in. Thibaut Courtois, Toni Kroos, Gareth Bale, Marco Asensio oraz pauzujący za czerwoną kartkę Lucas Vazquez.

Pierwsze w tym roku ligowe zwycięstwo Real (2:1) zawdzięcza zmiennikowi Dani Ceballosowi, który w 88. minucie świetnie przymierzył z rzutu wolnego. Po tej wygranej Królewscy awansowali na czwarte miejsce. Mają 33 punkty i tracą dziesięć do prowadzącej Barcelony.

Wyniki 19. kolejki:

piątek

Rayo Vallecano - Celta Vigo 4:2

sobota

Leganes - Huesca 1:0

Valencia - Real Valladolid 1:1

Girona - Alaves 1:1

Villarreal - Getafe 1:2

niedziela

Betis - Real Madryt 1:2

Atletico - Levante 1:0

Athletic - Sevilla 2:0

Barcelona - Eibar 3:0

w poniedziałek:

Real Sociedad - Espanyol