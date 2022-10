Zaskakujący beneficjent Złotej Piłki dla Benzemy

Triumf Benzemy nie był wielkim zaskoczeniem, bo 34-latek był faworytem do zdobycia trofeum. Zawodnik Realu Madryt ma za sobą znakomity sezon, zwieńczony mistrzostwem Hiszpanii, koroną króla strzelców Primera Division czy tytułem w Lidze Mistrzów. Klasa mistrza. Lewandowski wyściskał Benzemę jeszcze przed galą Złotej Piłki Robert... czytaj dalej »

Prezes OL: Karim jest dumą naszego klubu

Przed dołączeniem do Królewskich, napastnik był graczem Olympique Lyon. Jak się okazuje, w podpisanym w 2009 roku kontrakcie znalazł się bardzo ciekawy zapis.

Francuski klub zagwarantował sobie bowiem milion euro w przypadku, gdyby Benzema wywalczył Złotą Piłkę. W poniedziałek stało się to faktem, co bardzo ucieszyło prezesa OL Jeana-Michela Aulasa.

- Karim jest dumą naszego klubu, on jest dzieciakiem OL. Obserwowaliśmy go, kiedy osiągał największe sukcesy. W trakcie kariery udało mu się wygrać prawie wszystko, co było do wygrania - powiedział działacz w rozmowie z "L'Equipe".

W barwach Lyonu Benzema występował w latach 2004-2009, gdzie w 112 spotkaniach strzelił 43 goli. W Realu, w trakcie ostatnich 13 lat, Francuz rozegrał już przeszło 400 meczów, w których zdobył 223 bramki.