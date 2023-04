"Bestia, postrach Chelsea". Benzema może dziś dogonić Lewandowskiego

04.05 | Real Madryt wygrał po dogrywce z Manchesterem City 3:1 w rewanżowym meczu półfinałowym i awansował do finału Ligi Mistrzów.

Rekordowy Benzema. Francuz przekracza kolejne granice Karim Benzema... czytaj dalej » W Londynie Królewscy będą bronić dwubramkowej zaliczki z ubiegłotygodniowego starcia. Pierwszego gola na Estadio Santiago Bernabeu strzelił Benzema, dla którego była to 90. bramka w Lidze Mistrzów w karierze. Jest pod tym względem czwarty w klasyfikacji wszech czasów, a trzeciemu Robertowi Lewandowskiemu ustępuje o jedno trafienie.

Był to też jego 20. gol w tych rozgrywkach w 26. występie przeciwko angielskim klubom. Lepszy pod tym względem jest tylko Argentyńczyk Leo Messi - 27 trafień.

"To bestia"

Nic dziwnego, że zapowiadając rewanż w Anglii, wszystkie czołowe gazety skupiają uwagę właśnie na francuskim napastniku.

"Postrach Stamford Bridge" - podkreśla we wtorek na okładce "Marca", dodając, że Chelsea jest jego "ulubioną ofiarą". Benzema zdobył pięć bramek w trzech ostatnich spotkaniach przeciwko The Blues. Obie drużyny grały ze sobą w tej fazie także przed rokiem. Królewscy wygrali w Londynie 3:1 (hat-trick Benzemy), a w rewanżu przegrali po dogrywce 2:3.



#LaPortada El terror de Stamford Bridge #UCL#ChampionsLeaguepic.twitter.com/7dHYxSjv7q — MARCA (@marca) April 17, 2023





"Wielki atut Realu" - tak pisze o 35-letnim snajperze "AS", który we wtorek zagra już po raz 150. w Lidze Mistrzów. Do tej granicy dobrnęło tylko czterech piłkarzy: Cristiano Ronaldo, Leo Messi, Iker Casillas i Xavi Hernandez.

Benzema w tym sezonie we wszystkich rozgrywkach ma już 26 trafień. "Francuz strzelił więcej goli niż wszyscy napastnicy Chelsea" - zaznacza madrycki dziennik. Najskuteczniejszy z nich jest Niemiec Kai Havertz. Do Benzemy mu jednak daleko (ma dziewięć bramek).

- To, że Karim jest w najlepszej formie w ostatniej fazie sezonu, nie jest przypadkiem. Podobnie jak ogromna ewolucja fizyczna. Wytrzymałość, którą ma, jest imponująca. To bestia - zachwala go na łamach gazety jego prywatny trener Javier Atalaya, z którym zaczął współpracować osiem i pół roku temu.

"Real Air Force"

Hołd napastnikowi przed wtorkowym rewanżem oddaje też "L'Equipe". Benzema jest centralną postacią okładki zatytułowanej "Real Air Force", co nie wymaga tłumaczenia. Obok niego, na zdjęciu widnieją zdjęcia jego młodszych rodaków Eduardo Camavingi i Aureliena Tchouameniego.



"Real Air Force" à la Une de @lequipe de ce mardi 18 avril pic.twitter.com/urCntF0q9u — PFC (@PassionFootClub) April 17, 2023





Tercet Francuzów liczy na występ w półfinale. Tam ewentualnym rywalem Królewskich może być kolejny angielski zespół Manchester City.

Najskuteczniejsi w historii Ligi Mistrzów 1. Cristiano Ronaldo 140 2. Lionel Messi 129 3. Robert Lewandowski 91 4. Karim Benzema 90 5. Raul Gonzalez 71 6. Ruud van Nistelrooy 56 7. Thomas Mueller 53 8. Thierry Henry 50

Rewanżowe mecze 1/4 finału Ligi Mistrzów (wszystkie spotkania o 21.00):



wtorek

Chelsea Londyn - Real Madryt (pierwszy mecz - 0:2)

Napoli - AC Milan (0:1)



środa

Inter Mediolan - Benfica Lizbona (2:0)

Bayern Monachium - Manchester City (0:3)



półfinały (9-10 i 16-17 maja):

AC Milan/Napoli - Benfica Lizbona/Inter Mediolan

Real Madryt/Chelsea Londyn - Manchester City/Bayern Monachium