Życiowy wynik Benzemy, kibice już mu dają Złotą Piłkę

Trafieniem w 92. minucie niedzielnego wyjazdowego meczu z Sevillą Benzema postawił pieczątkę na swoim najlepszym sezonie w karierze. Niezawodny Francuz zdobył 25. bramkę ligową w bieżących rozgrywkach. Jego dotychczasowym życiowym rekordem były 24 gole w kampanii 2015/16.



25 - Karim @Benzema has scored 25 goals in @LaLigaEN this season, his best tally in a single league campaign in his entire @realmadriden career (24 in 2015/16). Galactic. pic.twitter.com/2qHFFUQ9UU — OptaJose (@OptaJose) April 17, 2022

34-latek, który w tym sezonie już osiem razy zapewniał Realowi trzy punkty w meczach ligowych, jest zdecydowanym liderem klasyfikacji strzelców Primera Division. Ma o 10 trafień więcej od najlepszych rywali - Turka Enesa Unala z Getafe oraz Raula de Tomasa z Espanyolu.

Lineker o Benzemie: nadzwyczajny

To z Sevillą na wagę zwycięstwa 3:2 było niezwykle istotne. Dzięki niedzielnej wygranej Real na sześć kolejek przed końcem sezonu ma 15 punktów przewagi nad drugą Barceloną (ma jeszcze dwa zaległe mecze do rozegrania), trzecią Sevillą i czwartym Atletico Madryt.

Pochwał nad Francuzem nie ma końca. "Nieprawdopodobny powrót Realu Madryt. Z 0:2 do przerwy do 3:2 w doliczonym czasie. W życiu nie zgadniesz, kto strzelił zwycięskiego gola... Tak, co za sezon Benzemy! Nadzwyczajny" - napisał na Twitterze legendarny angielski napastnik, a obecnie ekspert telewizyjny Gary Lineker.



Incredible comeback from @realmadrid. 2 down at halftime to 3-2 up in injury time. You’ll never guess who scored the winner…yes you will. What a season @Benzema is having. Extraordinary! — Gary Lineker (@GaryLineker) April 17, 2022

Wliczając wszystkie rozgrywki, liczby Karima są jeszcze bardziej okazałe - 39 spotkań i 39 bramek. To dzięki trafieniu Francuza w dogrywce wtorkowego meczu z Chelsea Królewscy uzyskali awans do półfinału Ligi Mistrzów (na Santiago Bernabeu przegrali 2:3, ale w Londynie zwyciężyli 3:1 po hat-tricku Benzemy). W tym sezonie Champions League ma już 12 trafień, o jedno mniej niż Robert Lewandowski, który już jednak nie będzie miał okazji z Bayernem powiększyć swojego dorobku.

Lewandowski już bez szans?

Coraz więcej słychać głosów, że Benzemie należy się Złota Piłka za 2022 rok. "Big Benz jest obecnie najlepszym piłkarzem na świecie", "Jest pierwszym zawodnikiem od jakiegoś czasu, gdzie prawie wszyscy zgadzają się, że powinien zdobyć Złotą Piłkę" - piszą internauci w takim tonie. Niektórzy w swoich wywodach dotyczących Ballon d'Or odnoszą się bezpośrednio do Polaka.

"Nie ma już sensu rozpoczynać kampanii: Złota Piłka dla Lewandowskiego. Jego szansa już przepadła. Zasłużył na dwie nagrody, a na emeryturę przejdzie z żadną" - można przeczytać.



Ballon d’or 2022 winner

for Benzema

for Lewandowski



Bale asake lautech pic.twitter.com/d6CxwbBRkR — Saliu Aminu (@binladenIII) April 18, 2022





Benzemie powinno być łatwiej, zwłaszcza że od rozgrywek 2021/22 nagroda przyznawana będzie za zakończony sezon, a nie rok kalendarzowy jak dotychczas. To jedna ze zmian wprowadzonych przez organizatorów.

Najbliższa ceremonia wręczenia nagród Złotej Piłki odbędzie się we wrześniu lub w październiku.