Przeklęty rywal Benzemy. Pobił niechlubny rekord całej ligi

Środkowy napastnik Królewskich pauzował od 6 września z powodu kontuzji uda, której nabawił się podczas wygranego 3:0 spotkania z Celtikiem Glasgow w pierwszej kolejce Ligi Mistrzów. Do treningów z drużyną wrócił dopiero w ostatnią środę, a już w niedzielę trener Carlo Ancelotti desygnował go do gry od pierwszej minuty w ligowym starciu z Osasuną.

W tym roku ma już więcej pudeł niż w całej karierze

W drugiej połowie przy stanie 1:1 Benzema mógł zapewnić swojej drużynie siódme z rzędu ligowe zwycięstwo. W 75. minucie został bowiem sfaulowany w polu karnym przez Unai Garcię, który został ukarany czerwoną kartką. Francuski napastnik oddał mocny strzał z 11 metrów, trafiając jedynie w poprzeczkę.

To piąta niewykorzystana jedenastka przez niego w tym roku (z 15 prób) i - co ciekawe - trzecia przeciwko Osasunie. Poprzednie dwie Francuz zmarnował w jednym meczu - 20 kwietnia w Pampelunie (wtedy Królewscy i tak wygrali 3:1).



3 - Real Madrid's Karim Benzema has failed three penalty shots against Osasuna in LaLiga, all in 2022 year, more than against any other opponent in the competition. Mistake. pic.twitter.com/lgyFysAIqM OptaJose (@OptaJose) October 2, 2022





Doszło tym samym do historycznego wydarzenia. Pierwszy raz w 93-letniej historii rozgrywek zdarzyło się, by jeden gracz nie wykorzystał trzech rzutów karnych z rzędu przeciwko temu samemu bramkarzowi Sergio Herrerze.



HISTÓRICO



Por PRIMERA VEZ en los 93 años de historia de La Liga un jugador (Benzema) ha fallado TRES penaltis CONSECUTIVOS contra un mismo portero (Sergio Herrera). pic.twitter.com/iGKkNu1LIT — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) October 2, 2022





Francuz chybił też z jedenastu metrów w spotkaniach z Elche (w styczniu) i Celtą Vigo (w kwietniu). Warto podkreślić, że do 2022 roku w całej swojej karierze zmarnował tylko trzy jedenastki.

- To nie był jego najlepszy mecz, ale to normalne po tym, jak przegapił kilka spotkań. Trenował bardzo ciężko i pewnie nie jest jeszcze tak dokładny - ocenił Ancelotti.

Włoski szkoleniowiec Królewskich pamiętał o poprzednich pudłach Francuza z Osasuną. - Pomyślałem o zmianie wykonawcy, ale można było to zrobić wcześniej. Pamiętam też, że potem Karim wykonywał dwa najważniejsze rzuty karne w sezonie z Manchesterem City i trafiał. Uważam, że jest najlepszy u nas w karnych i dalej będzie je uderzać - podkreślił.

"Lewy" ucieka Królewskim

Niedzielny remis oznacza, że obrońcy tytułu stracili pozycję lidera na rzecz Barcelony. Obie drużyny mają po 19 punktów, lecz Duma Katalonii ma lepszy bilans bramkowy.

Benzema, król strzelców w poprzednim sezonie, ma w bieżących rozgrywkach tylko trzy trafienia. Najskuteczniejszym piłkarzem Realu jest obecnie Vinicius Junior - pięć goli, a liderem klasyfikacji strzelców La Liga jest Robert Lewandowski. Napastnik Barcelony zgromadził dziewięć bramek.