Kolejne gole Benzemy to zła wiadomość dla Lewandowskiego

Obecność Królewskich w półfinale Ligi Mistrzów to w ogromnym stopniu zasługa Benzemy. W fazie pucharowej francuski napastnik ma już na swoim koncie aż dziewięć trafień, praktycznie w pojedynkę eliminując PSG i Chelsea, popisując się w meczach z tymi drużynami hat-trickami.

A to nie wszystko. Z tych dziewięciu goli pięć strzelił na wyjazdach. Takiej sztuki w fazie pucharowej nie dokonał wcześniej nikt.



5 - After his hat-trick at Chelsea and brace tonight v Man City, Karim Benzema is the first player in Champions League history to score as many as five goals away from home in the knockout stages against clubs from a single nation in a season. Ridiculous. pic.twitter.com/o1IdhlwbEI — OptaJoe (@OptaJoe) April 26, 2022





Wielki mecz w półfinale Ligi Mistrzów. Manchester strzelił Realowi cztery gole, ale może czuć niedosyt Cóż to był za... czytaj dalej » We wtorkowy wieczór znów okazał się bezcenny. To dzięki jego postawie Real Madryt przegrał na wyjeździe tylko jedną bramką - 3:4.

Wielkie chwile Karima Benzemy na Etihad Stadium

Po zaledwie 11 minutach Real przegrywał na Etihad Stadium 0:2 po trafieniach Kevina De Bruyne oraz Gabriela Jesusa i nic nie wskazywało, że może się po tych ciosach podnieść. Do czasu.

W 33. minucie Ferland Mendy dośrodkował z lewej strony w pole karne, a Benzema oddał sprytny strzał z powietrza, mimo asysty Ołeksandra Zinczenki. Piłka odbiła się od słupka bramki Edersona, po czym zatrzepotała w siatce.

Gol na 1:2 był jego 13. w obecnej edycji Ligi Mistrzów. W tym momencie zrównał się pod tym względem z Lewandowskim, który był do wtorku samotnym liderem, ale szanse na poprawienie dorobku stracił wcześniej, gdy Bayern odpadł w ćwierćfinale z Villarrealem.

Źródło: Getty Images Karim Benzema z dubletem w meczu Manchester City - Real Madryt

Po przerwie Francuz dołożył 14. Real przegrywał 2:4, gdy w polu karnym ręką zagrał Aymeric Laporte i sędzia Istvan Kovacs podyktował rzut karny. Do piłki podszedł Benzema, który w tym sezonie nie wykorzystał już czterech jedenastek. Tym razem był jednak bezbłędny, a przy tym efektowny. Podcinką w sam środek bramki nawiązał do spektakularnego karnego w wykonaniu Antonina Panenki.

Szanse na wyprzedzenie Benzemy, choć wydaje się, że już tylko iluzoryczne, ma Mohamed Salah z Liverpoolu, który uzbierał osiem bramek i w środę zmierzy się w pierwszym półfinale z Villarrealem.

Po wtorkowym spotkaniu Benzema może pochwalić się jeszcze jednym osiągnięciem. W tym sezonie Francuz zdobył dla Realu już 41 bramek. Ostatnim piłkarzem Królewskich, który w pojedynczym sezonie we wszystkich rozgrywkach zanotował ponad 40 trafień był Cristiano Ronaldo. Sezon 2017/2018 zakończył z 44 golami.

Manchester City - Real Madryt 4:3 (2:1)



Bramki: dla Manchesteru City - Kevin De Bryune (2), Gabriel Jesus (11), Phil Foden (53), Bernardo Silva (74); dla Realu Madryt - Karim Benzema dwie (33, 82-karny), Vinicius Junior (55).



Sędzia: Istvan Kovacs (Rumunia). Widzów: 55 097.



Manchester City: Ederson - John Stones (36. Fernandinho), Ruben Dias, Aymeric Laporte, Ołeksandr Zinczenko - Kevin De Bruyne, Rodri, Bernardo Silva - Riyad Mahrez, Gabriel Jesus (83. Raheem Sterling), Phil Foden.



Real Madryt: Thibaut Courtois - Dani Carvajal, Eder Militao, David Alaba (46. Nacho), Ferland Mendy - Federico Valverde, Toni Kroos, Luka Modric (79. Dani Ceballos) - Rodrygo (70. Eduardo Camavinga), Karim Benzema, Vinicius Junior (88. Marco Asensio).