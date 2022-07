Szybkie prowadzenie nic nie dało. Bolesny koniec marzeń Lecha o Lidze Mistrzów

Zobacz co wydarzyło się podczas spotkania Lech Poznań - Wisła Kraków.

19.03 | Sobotni mecz piłkarzy Lecha z Jagiellonią Białystok (3:0) był też jednocześnie okazją do świętowania stulecia poznańskiego klubu. W przerwie spotkania ogłoszono "Złotą XI 100-lecia Lecha" wybraną przez kibiców. Mecz obejrzało 40 tysięcy widzów.

Na nic się zdało, że w pierwszym spotkaniu w Poznaniu Lech wygrał 1:0 i był w nieco lepszej sytuacji do awansu. W Poznaniu nikt nie miał wątpliwości, że rewanż z wymagającym przeciwnikiem będzie trudnym wyzwaniem. Trener piłkarzy Lecha John van den Brom zapewnił jednak, że jego ekipa nie zamierza bronić korzystnego wyniku w rewanżu.

- Nie możemy w ogóle myśleć, by zagrać w ten sposób. Czeka nas zupełnie inne spotkanie, nowe wyzwanie, z którym, jestem przekonany, że sobie poradzimy - zapowiadał holenderski szkoleniowiec.

Źródło: Newspix Na początku meczu piłkarze Lecha mieli prawo do radości

Szybki gol dla Lecha

Faktycznie, podopieczni van den Broma nie zamierzali się bronić i czekać na to, co zrobią rywale. Od pierwszej akcji ruszyli do przodu i momentalnie zostali nagrodzeni.

W 18. sekundzie meczu goście popełnili błąd w obronie. Piłka trafiła pod nogi Joao Amarala, ten momentalnie podał w pole karne do Kristoffera Velde, który huknął pod poprzeczkę nie do obrony. Lepszego początku meczu lechici nie mogli sobie wymarzyć.

Źródło: Newspix Kristoffer Velde zagrał niezły mecz

Karabach odpowiada

"Lech nie ma szans". Były gwiazdor Legii pewny awansu Karabachu - Jestem... czytaj dalej » Po pierwszym szoku gospodarze wzięli się za odrabianie strat. Do wyrównania doprowadzili w 12. minucie po strzale zza linii pola karnego Kady'ego.

Potem mecz się wyrównał i obie strony miały swoje okazje bramkowe. Lech prezentował się dobrze i wydawało się, że zejdzie na przerwę z korzystnym remisem.

Niestety, w 42. minucie poznaniacy stracili gola po wyraźnym błędzie bramkarza Artura Rudko. Ukrainiec zamiast puścić piłkę za linię bramkową wybił ją przed siebie, a Filip Ozobić skorzystał z prezentu i skierował futbolówkę do pustej bramki.

Druga połowa meczu zaczęła się równie źle dla Lecha. Tym razem Rudko ponownie się nie popisał po rzucie wolnym. Zamiast łapać mocno bitą piłkę, ponownie wybił ją przed siebie, a szczęśliwa dobitka Kevina Mediny znalazła drogę do siatki. Jak się później okazało, Kolumbijczyk był na spalonym, ale... w tym meczu nie było VAR-u.

Dobijanie Lecha

Po stracie trzeciego gola Lech starał się odrobić straty, ale nadziewał się na zabójcze kontry. Kolejne gole dla mistrzów Azerbejdżanu padły przy biernej postawie poznaniaków, po trafieniach Kady'ego i Abbasa Huseynova. Lech przegrał i po raz piąty w historii nie zdołał awansować do Ligi Mistrzów.



Na zwycięzcę tej pary czeka już FC Zurych, który rozgrywki zaczyna od drugiej rundy kwalifikacyjnej. Lech z kolei dołączy do drugiej rundy kwalifikacji Ligi Konferencji, gdzie zmierzy się ze Slovanem Bratysława lub Dinamo Batumi (w pierwszym meczu padł remis 0:0).

Oglądasz Wideo: Newspix Eliminacje Ligi Mistrzów: Karabach Agdam - Lech Poznań

Karabach Agdam - Lech Poznań 5:1 (2:1)

Bramki: Kady (12, 74), Ozobić (42), Medina (56), Huseynov (77) - Velde (1).

Żółte kartki – Karabach Agdam: Richard Almeida, Kevin Medina, Elwin Cafargulijew, Kady Borges; Lech Poznań: Antonio Milic.



Karabach Agdam: Szachrudin Mahammadalijew - Marko Vesović (66. Abbas Husejnow), Maksim Medwiediew, Kevin Medina, Elwin Cafargulijew (76. Toral Bajramow) - Kady Borges, Richard Almeida, Filip Ozobić (76. Kwabena Kowusu), Marko Janković (83. Ismayil Ibrahimli), Abdellah Zoubir - Ibrahima Wadji (66. Ramil Szemadajew).



Lech Poznań: Artur Rudko - Joel Pereira, Lubomir Satka, Antonio Milić, Pedro Rebocho (85. Barry Douglas) - Kristoffer Velde, Rafał Murawski (85. Filip Marchwiński), Joao Amaral (72. Filip Szymczak), Jesper Karlstroem (85. Nika Kwekweskiri), Michał Skóraś (72. Giorgi Citaiszwili) - Mikael Ishak.



Sędziował: Andrew Madley (Anglia). Widzów: ok. 25 tys.

Inne wyniki 1. rundy eliminacji LM:



FK RFS (Łotwa) - HJK Helsinki (Finlandia) 2:1 (0:0, 2:1), karne 4:5; pierwszy mecz 0:1

Lincoln FC (Gibraltar) - FK Shkupi (Macedonia Płn.) 2:0 (1:0); pierwszy mecz 0:3

Żalgiris Wilno (Litwa) - Ballkani Suva Reka (Kosowo) 1:0 (0:0); pierwszy mecz 1:1 (1:1)

Sheriff Tyraspol (Mołdawia) - Zrinjski Mostar (Bośnia i H.) 1:0 (1:0); pierwszy mecz 0:0