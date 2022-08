Zbiorowa kara w Manchesterze United za blamaż

Kompromitacja Manchesteru United. Cztery gole stracone już do przerwy Manchester United... czytaj dalej » Dwa mecze, bez punktów, tylko jeden go strzelony i aż sześć straconych. Bilans MU na starcie sezonu wygląda koszmarnie.

Klub w kryzysie sportowym pogrążony był już poprzednim sezonie. United zdobył w nim najmniejszą liczbę punktów w swojej historii w Premier League (58), a ponadto po raz pierwszy od ponad trzech dekad nie miał dodatniego bilansu bramek (57-57).



Latem pracę rozpoczął nowy szkoleniowiec Erik ten Hag, ale Holender nie ma powodów do optymizmu. O tym, że sprawa jest poważna, świadczy nagła zmiana planów na niedzielę. Tego dnia zespół miał odpoczywać, a dopiero w poniedziałek rozpocząć przygotowania do kolejnego spotkania, z odwiecznym rywalem i wicemistrzem kraju Liverpoolem (22 sierpnia).

Nic z tego. Ten Hag zaordynował trening.

"Okoliczności porażki skłoniły go do zmiany planów" – konkluduje BBC na swojej stronie.

Źródło: Getty Images Manchester United ostatni po dwóch kolejkach Premier League

Cztery stracone gole w pierwszej połowie

W Brentford goście przegrywali czterema golami już po 35 minutach. Nigdy w historii Premier League Manchester United nie stracił tylu bramek do przerwy.

- Kiedy zaczynasz mecz, musisz być gotowy. My nie byliśmy. Indywidualne błędy się popełnia, ale to jest gra zespołowa i wszyscy powinni pracować, żeby je naprawić. Trzeba zaakceptować, że pomyłki się zdarzają, ale trzeba nauczyć się przyjmować odpowiedzialność - denerwował się holenderski szkoleniowiec w materiale wideo, umieszczonym na oficjalnej stronie internetowej klubu.



W innej wypowiedzi, zacytowanej przez ESPN, posunął się jeszcze dalej. - Zmieniłem trzech, ale trzeba było zmienić wszystkich - szydził.



Ten Hag został pierwszym trenerem United od 1921 roku, który poniósł porażki w swoich dwóch pierwszych meczach o stawkę. Kibice Brentfordu zaintonowali mu prześmiewczo: "You're getting sacked in the morning" ("Rano zostaniesz zwolniony").

- Do mnie należy obowiązek znalezienia odpowiedzi. Jest mi bardzo przykro ze względu na naszych kibiców, którzy podejmują duży wysiłek, żeby przyjechać na mecz. Nie tak chcę grać, nie takie wyniki osiągać. Takie rzeczy nie mogą się zdarzać, musimy wymagać innych, wyższych standardów - podkreślił Holender.

Zażądał, żeby jego piłkarze unikali szkolnych błędów, ale też brali większą odpowiedzialność na swoje barki.

De Gea na cenzurowanym

Popis Manchesteru City i kapitalny mecz napastnika Arsenalu w Anglii Kolejne pewne... czytaj dalej » Przy pierwszej bramce w 10. minucie nie popisał się bramkarz David de Gea, który przepuścił dość słaby strzał Joshuy Dasilvy. Hiszpan zawinił również przy kolejnym golu, gdy niefrasobliwie podał do Christiana Eriksena, który za moment wręcz oddał piłkę rywalowi, a wszystko to na polu karnym United.

Była to czwarta z rzędu ligowa porażka Czerwonych Diabłów, a przeciwnicy nie należeli do potęg: Crystal Palace, dwukrotnie Brighton i teraz Brentford. Bilans United - zero punktów, bramki 1-11. Do tego zespół z Manchesteru poniósł porażki w ostatnich siedmiu meczach Premier League na wyjazdach.



Kibice MU tracą cierpliwość, a były kapitan zespołu Gary Neville wezwał właścicieli do wyjaśnienia, skąd zapaść zespołu na starcie sezonu.

Ten Hag tymczasem oczekuje wzmocnień. Trwają rozmowy z francuskim pomocnikiem Adrienem Rabiotem.

Wyniki 2. kolejki angielskiej

sobota

Aston Villa - Everton 2:1

Arsenal Londyn - Leicester City 4:2

Brighton & Hove Albion - Newcastle United 0:0

Manchester City - Bournemouth 4:0

Southampton - Leeds United 2:2

Wolverhampton - Fulham 0:0

Brentford - Manchester United 4:0

niedziela

Nottingham Forest - West Ham United

Chelsea - Tottenham Hotspur

poniedziałek

Liverpool - Crystal Palace