Żartobliwy wpis i smutny finał. Piłkarz Manchesteru City zawieszony

We wrześniu Silva opublikował na Twitterze zdjęcie młodziutkiego Mendy'ego. Problem w tym, że zestawił jej razem z obrazkiem animowanej postaci, czekoladowej maskotki znanej z reklam hiszpańskich słodyczy.

"Zgadnijcie kto to?" - pytał internautów Silva. Wtedy jeszcze nie zdawał sobie sprawy, że pakuje się w poważne tarapaty.



Bernardo Silva gets one-match ban and £50,000 fine for racially-offensive social media post relating to team-mate Benjamin Mendy. pic.twitter.com/A6yG13hPdz — Deji Faremi (@deejayfaremi) November 13, 2019

W angielskich mediach rozpętała się burza. Nie zatrzymały jej nawet słowa Mendy'ego, który wyznał, że nie poczuł się obrażony przez Portugalczyka.

Domagali się kary

Z założonymi rękami nie zamierzała siedzieć organizacja "Kick it out", zajmująca się przejawami dyskryminacji na tle rasowym. Uznała ona, że Silva popełnił poważne wykroczenie i naciskała, aby sprawą zajęła się angielska federacja piłkarska (FA).

Media: Guardiola na krótkiej liście kandydatów na trenera Bayernu Tygodnik "Sport... czytaj dalej » Organizacja wezwała piłkarza do złożenia wyjaśnień. Po tym, jak ten przyznał się do winy, zawieszono go na jeden mecz, co oznacza, że Silva nie będzie mógł wystąpić w najbliższym ligowym spotkaniu z Chelsea (23 listopada).

To nie wszystko. Na Portugalczyka nałożono też karę w wysokości 50 tysięcy funtów, czyli około 250 tysięcy złotych. Musi też odbyć kurs edukacyjny z zakresu tolerancji.

"Nie można pożartować"

Silva od początku nagłośnienia afery wydawał się być zaskoczony obrotem sprawy. "Nie można nawet pożartować z kolegi z drużyny. Ludzie..." - dziwił się w kolejnym wpisie, komentując ogromne zamieszanie panujące w angielskich mediach.

FA uzasadniła, że piłkarz "pogwałcił przepisy”, wskazując na punkt regulaminu dotyczący "obrazy na tle rasowym". Gdyby przewinienia tego typu dopuścił się w trakcie meczu, zostałby zawieszony na sześć spotkań.