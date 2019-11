Kosmiczne trafienie, zaskoczyło nawet strzelca. "Raczej nigdy nie zdobędę już takiej bramki"

Żartobliwy wpis i smutny finał. Piłkarz Manchesteru City zawieszony To miał być... czytaj dalej » W ostatnich dniach kibice w Europie zachwycali się dwoma trafieniami z rzutu wolnego Lionela Messiego. Argentyński wirtuoz swój wyczyn powtórzy zapewne bardzo szybko. Co innego zawodnik zespołu Cliftonville, który już może mówić o strzale życia.



"W lidze irlandzkiej widzieliśmy w tym sezonie kilka świetnych bramek, do tej listy dodać trzeba kolejną, jak dotąd chyba najlepszą" - napisał po meczu ostatniej kolejki serwis BelfastLive.

Piłka "usiadła"

Jej autor, Conor McDermott, musi mocno wierzyć we własne umiejętności, skoro zdecydował się na taką akcję.

22-letni gracz był na własnej połowie, gdy najpierw ze spokojem przerzucił piłkę nad przeciwnikiem, a potem oddał strzał. Uderzenie było na tyle mocne, że wysunięty na kilka metrów bramkarz zespołu Warrenpoint nie zdążył wrócić między słupki i zrezygnowany patrzył jak piłka wpada do siatki.



Tak strzela 22-letni Conor McDermott z Cliftonville FC To był pocisk dalekiego zasięgu pic.twitter.com/QkPBHpVKQd — Mateusz Magdziarz (@magdziarz_m) November 11, 2019

- Piłka ładnie "usiadła" mi na nodze. Widziałem, że bramkarz wyszedł przed linię, więc musiałem spróbować. Zazwyczaj nie masz do tego wielu okazji. Uderzyłem niezwykle czysto, od razu miałem przeczucie, że to wejdzie. Widziałem, że późno (bramkarz - red.) zareagował. Nawet nie wiedziałem jak się cieszyć, bo rzadko trafiam. Raczej nigdy nie zdobędę już takiej bramki - przyznał po meczu bohater dnia.

Z wyczynu swojego zawodnika w mediach społecznościowych żartował jego klub. "Ujęcie z lotu ptaka, ukazujące niesamowite uderzenie McDermotta" - napisano na Twitterze.



Amazing aerial shot of Conor McDermott's sensational strike yesterday! pic.twitter.com/GTLGDPR5X7 — Cliftonville FC (@cliftonvillefc) November 10, 2019





To był drugi gol w tym spotkaniu. Cliftonville ostatecznie pokonało gości 4:0.